‘Sálvame’: Belén Esteban estalla tras descubrir quién ha traicionado a Raquel Bollo

Según fuentes oficiales del programa Sálvame, Raquel Bollo se habría visto envuelta en una redada policial, donde todos sus trajes de flamenca fueron embargados por la policía con motivo de la deuda que tiene la diseñadora con Hacienda. A raíz de esto, muchas famosas han comenzado a dar sus testimonios de cómo se han quedado sin traje para la Feria de Abril, y Belén Esteban ha salido de nuevo en su defensa.

Todo ocurrió el pasado 21 de abril apenas unas horas antes de que diera comienzo la feria. Las clientas que trasladaron la información a Sálvame, eran muy famosas, ya que como sabemos, la empresa de Raquel Bollo vende principalmente a personas reconocidas, dentro del mundo de la televisión y el mundo influencer. Belén Esteban al enterarse, no dudó en defender a su amiga, aún teniendo al resto de compañeros en su contra.

. @BelenEstebanM defiende a Raquel Bollo: «Me da tanta vergüenza el cachondeo que tenéis con los trajes»#yoveosálvame

https://t.co/nHacgDGFoR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 26, 2023

“Yo flipo con todos vosotros, cuando quieras hablo”, decía la colaboradora mientras era interrumpida por Jorge Javier Vázquez. En ese momento, Belén se enfadaba todavía más, pues le estaban haciendo muy complicado el poder defenderse: “Cuando tocamos el trabajo de Raquel Bollo que se dedica a hacer vestidos de flamenca da lo mismo, pues no”, decía entre gritos. Por esta razón, Jorge Javier le preguntaba entonces que por qué se había ido a Honduras en estos días desapareciendo de España.

“Venga, pues cuando estés en directo con ella se lo dices”, expresaba muy cabreada y sin mirarle a la cara. El presentador de Sálvame trataba de tranquilizar a su amiga e intentar que no se enfadara con él: “Me da mucha vergüenza, os lo juro. El cachondeo que tenéis con sus trajes, la gente se dedica a esto y parece que todo lo hace mal. Venga ya. No me tranquilices si hoy la voy a liar”, aseguraba.