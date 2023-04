Belén Esteban, contundente con Manuel Cortés: “Hay cosas que no se pueden defender”

Belén Esteban se ha puesto del lado de Isa Pantoja, tras su vuelta de Honduras donde le pidió explicaciones a sus primos, Alma Bollo y Manuel Cortés por la actitud que estaba teniendo con su pareja, Asraf Beno. La colaboradora de Sálvame, comentó que no le había gustado nada el comportamiento que había tenido el hijo de Raquel Bollo durante su aventura en Supervivientes 2023.

Raquel Bollo y Belén Esteban comparten una bonita amistad desde hace años, sin embargo, a veces pueden no estar de acuerdo en todo como pasaba en Sálvame al tratar el tema de la visita de Isa Pantoja a la isla. La madrileña era plenamente consciente de que su compañera iba a defender a sus hijos por encima de todo, incluso aunque no tenga razón: “Hay cosas que no se pueden defender. No me ha gustado el trato que ha tenido Manuel con él en algunas cosas”, aclaraba.

. @BelenEstebanM se moja opinando sobre la actitud de los hijos de Raquel Bollo en @Supervivientes: “Espero que no se enfade”#yoveosálvamehttps://t.co/nhUd9FNNdV — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 18, 2023

Tratando de que Raquel Bollo no se enfadara con ella, optaba por darle los razonamientos de su forma de pensar: «Prefiero mucho más el carácter de Alma que se come a San Dios que a Manuel y a quién sea. Porque Alma no se corta un pelo y dice las cosas claras. Pero Manuel no, le veo como que va esparciendo y no me gusta”, expresaba. Por el momento toca esperar para ver como se desarrolla este desenlace entre primos, pero parece que va a estar complicado.

Ahora que Carlos Sobera ha avanzado que la reunificación de los concursantes se v a a hacer el próximo jueves, tanto Asraf Beno como Manuel Cortés van a tener mucho tiempo para hablar y decirse lo que piensan el uno del otro; si son inteligentes y no quieren tener problemas familiares, ni meter a Isa Pantoja en medio, se pedirán perdón y dejarán todos los rencores y enfados atrás.