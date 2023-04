Jorge Javier Vázquez confiesa el incidente que sufrió el primer día de ‘Sálvame’

Este jueves 27 de abril, Sálvame celebrará sus 14 años en televisión. El programa de La Fábrica de la Tele se prepara para una entrega especial, donde Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Kiko Hernández y el resto de los colaboradores realizarán un emotivo homenaje a Mila Ximénez.

Con motivo del decimocuarto aniversario del programa, las emisiones de Sálvame de estos últimos días han estado acompañadas de sorpresas e historias sobre el inicio del formato en Telecinco. Un formato que desde el principio conquistó a los espectadores, marcando un antes y un después en la televisión de nuestro país.

Entre las anécdotas y recuerdos que han comentado en los últimos días, Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para contar el desafortunado incidente que sufrió el día de la primera emisión del programa, hace ya catorce años.

Kiko Hernández anuncia que Jorge Javier Vázquez cantará con Mila en el aniversario de #yoveosálvame: «Se la echa mucho de menos» https://t.co/Ok34Hv3mMn — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 26, 2023

«Lo he contado muchas veces, pero el día que empezamos Sálvame golfo a mí se me cayó un diente», recordó Jorge Javier Vázquez a sus compañeros. «Una funda, no un diente de leche», ,matizó. Un momento que el presentador recuerda como si hubiera pasado ayer.

Sin embargo, el presentador del programa de Telecinco señaló que sabe este incidente le dio buena suerte: «Es buena señal, en casos importantes de mi vida siempre se me ha caído un diente, se me ha despegado una carilla», explicó a sus compañeros de plató.

«Me pasó un día festivo y todo estaba cerrado, y tuve que recurrir a Carmen Rigal, que su nuera era dentista y desde entonces es mi dentista. Así que está todo ligado», relató Jorge Javier Vázquez sobre aquel incidente con el que comenzó su andadura en Sálvame.