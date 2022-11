‘Sábado Deluxe’ confirma al invitado que provoca pesadillas a Lydia Lozano

Esta noche promete dar mucho que hablar en los próximos días por lo que pueda ocurrir en el plató de Sábado Deluxe a partir de las 22:00 h. El invitado del programa será uno de los peores enemigos de Lydia Lozano, que ya ha avisado que no estará presente en plató. ¿Cumplirá su amenzana?

La manera de anunciarlo se convirtió en uno de los momentos que seguro que pasarán a la historia de Sálvame. Mientras el público y algunos colaboradores no sabían nada, María Patiño y Terelu Campos acudían a los pasillos de Telecinco para dar una mala noticia a Lozano, que se encontraba ensayando para su actuación en el Mediafest Night Fever.

Salvame es MI PROGRAMA por cosas como esta #yoveosálvame pic.twitter.com/gVKaUA7Lhg — ً (@sugarcriminal) November 18, 2022

Aunque no se sabía de qué se trataba exactamente, todos se temáin lo peor. Tras comunicárselo a todos los colaboradores y a parte de público, enseñando solo su reacción a Lozano, por fin le dieron la esperada mala noticia.

Lo que le tenían que anunciar a ella, y a los espectadores en casa, era que el invitado de hoy de Sábado Deluxe será el cantante italiano Al Bano, todo un mito de la música de los 70 y 80. Pero no vendrá a nuestro país para hablar de música precisamente.

El artista fue nombrado por Patricia Donoso como uno de sus famosos amantes, por lo que ha decidido acudir al plató de Telecinco para aclarar qué pasó entre ellos. Pero no es su única cuenta pendiente en España, ya que su enfrentamiento con Lydia viene de lejos.

Hay que remontarse al 19 de febrero de 2005, cuando el cantante acudió como invitado del recordado Salsa Rosa. Durante aquella entrevista Lozano aseguró tener pruebas de que Ylenia, la hija de Al Bano y Romina Power desaparecida desde 1994, estaba viva.

Albano está de vuelta…Y mañana le entrevistamos en el Deluxe…¡No os lo perdáis! pic.twitter.com/Ev0wthj6Wn — Deluxe (@DeluxeSabado) November 18, 2022

«He seguido unos rastros y se puede decir que tu hija sigue viva», le dijo ante la sorpresa de todos. El italiano no la creyó y desde el minuto uno la tachó de mentirosa y de querer aprovecharse de su dolor para ganar fama en nuestro país.

A pesar de que durante meses la colaboradora sostuvo su versión en programas como A tu lado o Crónicas Marcianas, Ylenia Carrisi nunca apareció, ni viva ni muerta. Su desaparición sigue siendo un misterio a día de hoy.

La colaboradora ha admitido su culpa muchas veces durante estos años y ha pedido perdón a la familia en innumerables ocasiones, pero parece que el invitado de Sábado Deluxe no lo ha olvidado y cada vez que escucha su nombre muestra su enfado y desprecio.

«Me da igual que me despidan pero yo no me voy a sentar con Al Bano. La peor noche que yo he pasado en Telecinco fue la noche en que se me propuso con cara a cara con él y Al Bano me rechazó», decía la canaria al conocer que volvería al programa.

Al Bano, por su parte, parece que no ha impuesto que su enemiga no estuviera en plató, como sí hizo en anteriores ocasiones. ¿Habrá por fin reconciliación entre Lydia Lozano y el italiano esta noche?