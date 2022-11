Jorge Javier y Lydia Lozano protagonizan un tenso cara a cara en el plató de ‘Sálvame’

El pasado sábado Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, visitaba el plató de Sálvame Deluxe para responder a algunos de los testimonios de Rocío Carrasco en En el nombre de Rocío. Lydia Lozano era de las pocas colaboradoras que no habían sido vetadas y Jorge Javier Vázquez le ha acusado de “no ser más valiente”.

Ambos se han reencontrado en el programa en su versión vespertina este pasado jueves. “Creo que he tenido grandes broncas con Raquel Mosquera en los platós, en las que me ha dicho que siempre era mentira”, se defendía la colaboradora. El presentador le ha cortado de raíz diciéndole que ese no era el tema.

“No quiero que te sientas juzgada ni acorralada, no voy a revelar ninguna conversación que hayamos tenido en publicidad”, comenzaba el presentador haciendo ver que Lydia Lozano no estaba contándolo todo. “Cuando estamos en un plató, por los años, tenemos que asumir compromisos. Si conoces una historia lo que no puedes es minimizarla. Rocío Carrasco dice que Raquel Mosquera no era buena influencia para la salud de su padre y tú a mí me has contado cosas que, si yo fuera hijo, podría estar preocupado, podría entender a Rocío Carrasco”, aseguraba Jorge Javier.

“Pedro Carrasco hacía lo mismo antes de Raquel Mosquera”, aseguraba la colaboradora. “Lo que no se puede es minimizar a Rocío, y que tú digas: ‘Bueno, se tomaban unas copitas’. Pues no”, respondía enfadado el presentador. “Cuando tienes una pareja, lo normal es que, si ya tienes una edad, te frene. Lo que no es sano es participar, lo sano es cortar”, insistía Jorge Javier sobre el comportamiento de Raquel Mosquera.

La discusión se debe a que en el Deluxe la invitada había expuesto una historia sobre cómo Pedro Carrasco habría salido en una ocasión de casa de su hija haciendo eses tras haber mantenido ambos una discusión. El comunicador arremetió contra ella asegurando que esa historia es falsa. “¿En qué he mentido si no me habéis dejado terminar lo que pasó aquella noche?”, se defendió Mosquera.

Lydia Lozano ha afirmado que Pedro Carrasco “no era un perrito faldero” de Raquel Mosquera. Sin embargo, el presentador le ha refutado diciendo que en base a otros comentarios que ella misma había dicho eso no era verdad.