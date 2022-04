El ‘Motomami World Tour’ ya es una realidad. El pasado domingo Rosalía anunciaba a través de sus redes sociales que este lunes tenía una noticia que dar, y ha cumplido su palabra. De esta forma, la artista catalana ha anunciado las fechas de su esperada nueva gira mundial, con la que realizará un total de 12 conciertos en España.

Se trata de la primera gira mundial de la catalana, el ‘Motomami World Tour’, que arrancará el próximo 6 de julio y recorrerá la geografía española antes de pasar por Latinoamérica, Estados Unidos y varias capitales europeas hasta completar los 46 conciertos de la gira.

Almería será la ciudad en la que comenzará la gira el próximo 6 de julio. Este concierto dará paso a la ruta por España de Rosalía, que también pasará por las ciudades de Sevilla, Granada, Málaga, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña y Palma de Mallorca.

🏍️ JUST ANNOUNCED 🏍️ @rosalia is bringing the #MOTOMAMIWORLDTOUR! Tickets go on sale Friday, April 22nd at 10am. Get more info here https://t.co/83QM0A202g pic.twitter.com/7cBSA2mj9K

— Live Nation (@LiveNation) April 18, 2022