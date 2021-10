Kiko Rivera ha vuelto a dar que hablar. Tras el fallecimiento de su abuela, el Dj cambió de bando y concedió una entrevista en la que estalló contra su prima Anabel Pantoja e Isa Pantoja. Sin embargo, ahora asegura que quiere centrarse en su carrera musical y dejar de lado las polémicas. Aunque muchos se le han echado encima, le ha salido una defensora: Rocío Flores.

La hija de Rocío Carrasco entiende a la perfección cómo se encuentra actualmente el hijo de Isabel Pantoja. Aunque no justifica su actitud, y ha criticado cómo ha actuado en diversas ocasiones, comprende la montaña rusa de sensaciones que está viviendo.

En ‘El programa de Ana Rosa’ han sido muy críticos con el hijo de la tonadillera, después de que Kiko estallase contra Mediaset en un directo en su cuenta de Instagram en el que cargó contra la cadena.

Los colaboradores ante las críticas de Kiko Rivera a la prensa: «Hablamos de una persona que vive de exclusivas» #AR18O https://t.co/mXGuEYLeDb — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 18, 2021

Por su parte, Rocío Flores ha sido mucho menos dura con él: «Yo no justifico las formas ni muchísimo menos porque no lo ha hecho bien, pero yo también como personaje entiendo que en un cierto momento no sepas cómo gestionar la situación, yo también lo vivo pero no justifico las formas pero sí que es verdad que en ciertos momentos de tu vida no puedas más y lo hagas de esa manera».

La colaboradora ha hecho hincapié en que Kiko Rivera no se encuentra en un buen momento, y que probablemente su actitud sea fruto de todas las subidas y bajadas que ha vivido durante los últimos meses. «Está claro que él es impulsivo, pero yo lo que veo es que es una persona que no está bien, no está pasando una buena situación», añadió la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.