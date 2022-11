Rocío Carrasco opina sobre la entrevista de Raquel Mosquera en ‘Sábado Deluxe’

El pasado lunes 14 de noviembre se emitió el último episodio de la serie documental de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. Por este motivo, acudió esa misma tarde a Sálvame para celebrar su final. Hacía tan solo unos días que Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, había pasado por el Deluxe, aunque la hija de Rocío Jurado no ha querido dar muchas declaraciones sobre el testimonio de la ex de su padre. Ha preferido que los espectadores se esperaran a escucharlo por la noche en el documental.

Por otro lado, los colaboradores el programa de Telecinco no han dudado en dar su opinión y de hacer alguna pregunta. Jorge Javier Vázquez le pedía a Rocío Carrasco que adelantara un titular sobre lo que le habían parecido las palabras de Raquel Mosquera. “La misma poca vergüenza de siempre. Creo que te lo he resumido bien”, contestaba rotunda.

Rocío Carrasco y Jorge Javier analizan la entrevista de Raquel Mosquera en @DeluxeSabado: «Entiendo que no tengas relación con ella» #EnElNombreDeRocío11 — En el nombre de Rocío (@rocioenelnombre) November 14, 2022

Una de las colaboradoras que se encontraba en el plató de Sálvame en el día de ayer era Belén Esteban. “Yo hay cosas en las que apoyo a Rocío Carrasco y hay otras muchas en las que no la apoyo”, comenzaba opinando. “A mí, Antonio David me mintió, pero creo que Raquel Mosquera no lleva toda la razón, pero tampoco la lleva Rocío Carrasco”, confesaba la de San Blas. Estas declaraciones sorprendieron a los espectadores que no tardaron en comentarlas en redes sociales, pero a decir verdad Belén no era la única que pensaba así.

Carmen Borrego opinaba que “una cosa es la herencia y otra las mentiras que se le han pillado”. Aparte de eso, también tuvo buenas palabras sobre Raquel Mosquera: “Yo la noche del sábado la vi muy desprotegida. Ella siempre que ha venido, ha venido con su verdad”.

La periodista Gema López opinaba de forma similar que “Rocío Carrasco no es un ser de luz que todo lo hace bien”. Cosa que es obvia porque nadie es perfecto, aunque también ha admitido que la viuda de Pedro Carrasco tendría que haber hecho más por la hija de Rocío Jurado. “Esa parte no la asumió”, ha afirmado la periodista y presentadora de Mediaset.