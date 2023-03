Rocío Carrasco confiesa en ‘Días de tele’ qué consecuencias ha tenido su docuserie

Días de tele, el programa de Julia Otero en La 1 de Televisión Española, tuvo un programa especial por el Día Internacional de la Mujer. En él se dio voz a algunas invitadas como Raquel Orantes, Leticia Dolera, Jedet, Aitana Bonmatí y Rocío Carrasco. Esta última ha hablado sobre la repercusión que ha tenido su testimonio en Rocío: Contar la verdad para seguir viva.

La hija de Rocío Jurado ha hablado sobre cómo se atrevió a dar el paso de contar sus vivencias y las consecuencias psicológicas que tuvo que afrontar. “Pasó mucho tiempo hasta que tomé la decisión de contarlo todo. Contarlo ha sido beneficioso, me ha servido de terapia”, se ha sincerado en el programa. Además, ha revelado que en 2011 incluso debió pasar por tratamiento psiquiátrico.

En 2019, llegó tan al límite que incluso intentó quitarse la vida. “Yo antes de seguir viviendo así, prefería no estar. Cuando me desperté en la cama del hospital y vi lo que casi había hecho, es cuando me dije: ‘tú no eres esto’”, ha explicado Carrasco para Días de tele.

Cuando se emitió el primer capítulo de la docuserie el 21 de marzo de 2021, el número de atención para las víctimas de violencia de género, el 016, recibió un elevado número de llamadas. Un dato superior al que se había registrado cualquier día anterior y el cual Julia Otero ha querido recalcar. “Ese mes, las denuncias crecieron en un 61%”, ha señalado también. “Quedaría muy bonito decir que lo he hecho por las mujeres, pero lo hice por mí. Porque lo necesitaba. Si he contribuido lo más mínimo a que la sociedad avance de cualquier forma, yo me doy por satisfecha”, ha respondido de manera sincera Rocío Carrasco.

El caso judicial por la denuncia interpuesta por parte de Rocío a Antonio David Flores quedó suspendido en 2018. La hija de Rocío Jurado opina que la justicia la abandonó a su suerte, si bien tiene pensado volver a intentarlo. “Aún no se ha reabierto nada, estamos estudiando la reapertura”, ha revelado en exclusiva para Julia Otero.