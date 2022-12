Jorge Javier Vázquez se sincera sobre el papel de Rocío Carrasco en su vida

No es ningún secreto que Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco comparten una bonita amistad, la cual comenzó a forjarse en profundidad desde que la primera docuserie de la hija de Rocío Jurado vio la luz. Rocío, contar la verdad para seguir viva se convirtió en todo un fenómeno televisivo, pues el público pudo conocer por primera vez la historia de la protagonista y los terribles acontecimientos que ha vivido durante las últimas dos décadas.

Desde entonces, han sido muchos los momentos que Vázquez y Carrasco han compartido juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Pero, el presentador no había confesado la importancia de su amistad con la colaboradora, en su vida, hasta ahora. Unas declaraciones que ha realizado en plena promoción de su último libro, Antes del olvidono, para Malbert, un influencer.

“Era un alma en pena, una persona que me aburría mortalmente”, comenzaba explicando el presentador. Entre los temas abordados en la entrevista, el catalán no ha dudado en hablar sobre la relación que comparte con Carrasco, la cual desea que sea tan sólida y fuerte siempre. “Hablamos todas las mañanas, nos ponemos al tanto de nuestras vidas”, señaló.

“Una de las equivocaciones de Rocío fue estar en silencio”, comentó respecto al silencio de la colaboradora durante más de veinte años. “Yo admito que, como profesional, no estuve a la altura”, reconoce Jorge Javier. “No me interesó la historia, desconectaba porque no entendía absolutamente nada”, añade. Pues, recordemos que durante dicho período de tiempo tan solo se conocía una versión, la ofrecida por Antonio David y su entorno.

“Estoy convencido de que vamos a seguir así el resto de nuestras vidas hablando todas las mañanas por teléfono, contándonos nuestras cosas. Te quiero mucho, Rocío, quiero que lo sepa todo el mundo”, declaró felizmente. “Estoy encantado de haberte conocido más en profundidad, muy feliz”, concluyó.