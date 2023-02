Rocío Carrasco: el mensaje a Gema Aldón tras fichar por ‘Supervivientes 2023’

La nueva edición de Supervivientes 2023 está a punto de comenzar. A la espera por saber quiénes se van a convertir en los próximos concursantes de la edición, Mediaset confirmaba a la primera en unirse a la aventura. Se trata de Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, a la que Rocío Carrasco ha querido dedicar unas palabras.

«Sé muy bien donde me estoy metiendo y sé muy bien todo lo que tengo que hacer, voy a hacer mi concurso», comentaba la concursante muy contenta. A pesar de la buena noticia, ha habido un detalle que ha llamado mucho la atención de la audiencia pues su madre no será su defensora en plató pero le ha dado un consejo: «Supervivientes es muy duro, mucho más de lo que la gente se cree. Yo espero que aguante por ella misma», aclaraba.

Rocío Carrasco le dejó buenos deseos a Gema Aldón. Fuente: Europa Press pic.twitter.com/hWARz6N3Lm — Show España (@ShowEspana) February 12, 2023

«Yo sé que tú me vas a defender muy bien, que nadie se confunda y quiera meter cizaña entre nosotras. No pasa absolutamente nada, puede ser para protegerla que bastante tiene, que está muy bien ahora», comentaba. Gema Aldón siempre se ha posicionado del lado de Rocío Carrasco durante todo lo ocurrido con su ex marido Antonio David, ahora esta al enterarse de la noticia también le ha querido mostrar todo su apoyo: «Le deseo todo lo mejor», aseguraba a los reporteros de Europa Press.

Otra de las personas que se ha unido ha sido Gloria Camila, quien atacaba a a Gema Aldón a través de las redes sociales: «Enhorabuena Gema y familia, os felicito porque lo habéis hecho de p*** madre hasta conseguir lo que queríais. Nunca me equivoqué, espero que recojas mucha yuca», escribía con cierto rencor.