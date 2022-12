Gloria Camila se sincera tras su año más complicado

Gloria Camila ha querido hacer balance de este 2022 sincerándose con sus seguidores y personas más cercanas y especiales. La hija de José Ortega Cano decidía desaparecer de la televisión aun teniendo un compromiso con Pesadilla en el paraíso, pues ella se ha centrado en cuidar de su salud mental después de unos meses muy duros para ella y para su familia.

Ahora a través de sus redes sociales ha querido contar cómo se encuentra ella y los planes que tiene de cara al año que entra: “Quiero mandar todo mi ánimo a las personas que no lo estáis pasando bien y sobre todo a las personas para las que también ha sido un año de mierda como para mí”, comenzaba escribiendo en su Instagram.

Gloria Camila se sincera sobre sus planes para el 2023. Fuente: (Pronto). pic.twitter.com/CmylZwcPo3 — Espectáculos España (@EsEspectaculos) December 29, 2022

Gloria Camila ha comentado que este tiempo le ha servido para recapacitar sobre todo lo ocurrido: “Estoy segura de que el 2023 o eso espero, nos traerá cosas buenas, las que merecemos y necesitamos. También que mejoremos porque creo y considero que tengo gente maravillosa”, hacía balance de lo pasado en este año. Además, también le ha servido para hacer una limpia y desprenderse de la gente que no le aportaba nada y solo le hacía daño y así quedarse con las buenas personas y las que necesita a su lado de verdad: “He conocido gente buena, gente mala. He aprendido de mis errores, os juro que tengo muchas ganas de comenzar el 2023 limpia, quitándome de todo lo que me ha hecho daño”, concluía.

Reflexiones de final de año de Gloria Camila. Qué tengas un gran 2023, te mereces ser feliz. #YoMeRebelo25D pic.twitter.com/wxhalM2WhS — Seram1 (@Seram110) December 25, 2022

Para ella la salud mental es muy importante y todavía lo es más el vivir rodeado de personas que le aporten paz y no problemas o energías negativas: “He conocido lo que no quiero y lo que no quiero ser el día de mañana. También he aprendido de mis errores porque todos somos humanos y todos cometemos errores”, expresaba haciéndose también autocrítica.