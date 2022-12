‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién es el ganador de la primera edición?

El pasado 21 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una de las noches más especiales para los seguidores de Pesadilla en el paraíso. Estamos hablando, cómo no, de la Gran Final. Cuatro eran los concursantes que optaban a la victoria. Estos eran Daniela Requena, Iwán Molina, Víctor Janeiro y Bea Retamal.

Tras una intensa gala final de Pesadilla en el paraíso, en el que iban siendo eliminados los finalistas, pudimos ver que la victoria se encontraba entre Víctor Janeiro y Bea Retamal. Y es que Iwán Molina obtuvo el cuarto puesto mientras que Daniela Requena se tuvo que conformar con la medalla de bronce.

Estábamos ante una de las finales más reñidas que se recuerdan en un reality de Mediaset. Pero, finalmente, la audiencia lo tuvo claro. Víctor Janeiro ha sido escogido como vencedor de la primera edición de Pesadilla en el paraíso. Una noticia que llenó de alegría a la gran mayoría de sus compañeros de concurso.

Así ha sido el momento de la victoria de Víctor Janeiro 🌾 #PesadillaParaísoFinal

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/6bGSxBCwC1 — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) December 22, 2022

Antes de alzarse con la victoria, Víctor Janeiro protagonizó uno de los momentos más bonitos de la gran final del reality de Mediaset. Estamos hablando, cómo no, de su reencuentro con Beatriz Trapote. Su mujer no dudó un solo segundo en darle una sorpresa, apareciendo tras él en un instante realmente inesperado.

Nada más verse las caras, no pudieron evitar romper a llorar, a abrazarse y, cómo no, besarse. Beatriz Trapote no tardó en exclamar lo siguiente: “¡Qué guapo estás!”. El ganador de Pesadilla en el paraíso no tardó en responder: “Tú sí que estás guapa, cuántas ganas de tocarte”, reconoció, justo antes de preguntar por sus hijos.

“Los niños están súper emocionados. Te están viendo ahora mismo, están súper orgullosos”, aseguró Beatriz Trapote. Acto seguido, añadió: “Lo has hecho genial. Educación, respeto, el aguante que has tenido… Lo has dado todo. Tu familia, tu madre, tus hermanos, tus hijos… Estamos súper orgullosos de ti”. Es cierto que Pesadilla en el paraíso ha sido una gran experiencia para Víctor Janeiro. Una experiencia que ha culminado proclamándose vencedor.