Gloria Camila estalla, como nunca, contra Ana María Aldón

Desde que Gloria Camila salió de Pesadilla en el paraíso, decidió alejarse de todo el foco mediático para cuidar su salud mental y centrarse en su familia. Sin embargo, la fuerte discusión que tuvieron en el programa Fiesta, Ana María Aldón y su cuñada Mari Carmen Ortega, ha hecho que esta rompa su silencio y explote a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Alexia Rivas se pronunciaba al respecto y daba una información que tenía guardada desde que trabajó con Gloria Camila en el programa Ya son las 8: “Esto nunca lo he contado, pero una vez que Mari Carmen vino a acompañar a Gloria Camila a televisión, se pusieron a hablar de ti. Gloria Camila dijo que Ana María estaba destrozando a su padre, que la causante de todos los males de Ortega Cano era ella. Esto lo han dicho delante de mí que apenas me conocían, no se qué harán con la gente con la que tengan confianza”, comenzaba explicando la periodista.

🌟Reacciones en el programa «Fiesta» al stories de Gloria Camila 👇 pic.twitter.com/BasQrx5Tj9 — Seram1 (@Seram110) December 18, 2022



Fue en ese momento cuando la hija de José Ortega Cano decidió romper su silencio y lo hizo a través de una publicación en Instagram:” Eres una mentirosa de las gordas, cariño, una veleta que va al sol que más calienta. Pero lo bueno es que nunca olvidemos de dónde venimos. Por un lado, te llevas bien conmigo fuera de cámaras, hablando de todo y después, públicamente, cuando ves que es lo que debes hacer ya vas de ‘carrasquista, anti-flores… Defensora de todo el mal”, escribía muy furiosa en sus redes sociales tratando de defenderse.

Aunque esta, no solo arremetía contra la periodista Alexia Rivas, sino que también aprovechó para dedicarle unas palabras a Ana María Aldón y al programa Fiesta, donde había sido colaboradora meses antes: “Fiesta mantiene este tipo de personas por que interesa tener una víctima en plató, y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir la audiencia”, expresó sobre la llamada de su tía al programa.



“Sabemos dónde y con quién sí y con quien no hablar. Y os recuerdo que muchas sentadas ahí tampoco les gustaba la televisión y no llevan media hora, llevan media vida”, opinaba tras las declaraciones de Mari Ortega Cano sobre que no le gustaba ni quería vivir de la televisión, pues es una persona trabajadora.

“Mi padre es mayorcito para decidir y hacer por si solo las cosas. Estáis hundiendo cada finde semana a una familia de la que no sabéis ni de la misa a la mitad. Lo mejor es la ignorancia y que os quedéis con la duda”, terminaba diciendo en sus redes sociales.