Ana María Aldón: fuerte enfrentamiento con su cuñada en directo

Después de que Ana María Aldón hiciese una regresión hipnótica que le había removido por dentro al revivir muchas situaciones del pasado, la diseñadora habría tenido un fuerte enfrentamiento con su exmarido José Ortega Cano. Ana comentó en el programa Fiesta cómo había vivido unos años atrás el encierro de su marido en la cárcel cuando su hijo todavía era un bebé.

El torero se sintió muy ofendido al escuchar estas palabras y le echó en cara que todo lo que había dicho no era cierto y que esa soledad que decía que tuvo durante años era mentira. Tras un duro enfrentamiento, ahora ha sido la todavía cuñada, Mari Carmen Ortega, la que ha entrado en el programa Fiesta haciendo que la tensión aumentara cada vez más hasta el punto de estallar.

Ana María Aldón reacciona al inesperado ataque de la hermana de Ortega Cano y acaban a gritos #FiestaT5 https://t.co/7koakAXe5C — Fiesta (@fiestatelecinco) December 18, 2022



Todo habría comenzado después de que el periodista Saúl Ortiz comentara en el programa que la hermana del torero estaba creando rumores sobre su cuñada, al ir diciendo por ahí que esta estaba ensuciando el nombre de su familia. Es por ello, que Mari Carmen Ortega entraba para contar su versión sobre lo ocurrido.

“Jamás he hablado detrás con nadie, estoy harta. En mi vida he vivido esto, ni quiero vivir de la televisión. Jamás he hablado con nadie, he respetado el matrimonio de mi hermano. Lo haré siempre, ya está bien. Yo soy Ortega Cano, una familia que se ha dedicado a trabajar siempre”, explicaba la hermana del torero. Unas palabras que no le sentaron nada bien a su cuñada: “Pues llevas 20 minutos hablando, luego la que habla soy yo”, contestaba echándole en cara.

Hoy viviremos un momento televisivo muy emocionante y muy duro con la regresión mediante hipnosis a Ana María Aldón 💔 Arranca #FiestaT5, con @EmmaGarciaWeb 🔵 https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/dmgoWZOkw4 — Fiesta (@fiestatelecinco) December 11, 2022



Pero ahí no terminaba todo, pues la cuñada de la diseñadora tras escuchar estas palabras se enfadaba cada vez más: “Habla de lo que tengas que hablar, pero si nos ponemos a hablar lo hacemos todos”, comentaba en tono muy amenazante. “Me estás amenazando a mí o que”, contestaba Ana María gritando. La presentadora del programa, Emma García tuvo poner orden en el plató pues la conversación estaba pasándose de tono.