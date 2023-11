Robert Pattinson y Suki Waterhouse están esperando su primer hijo

Robert Pattinson y Suki Waterhouse han confirmado la noticia de que están esperando un hijo, algo con los que se rumoreaba desde hace semanas, pero no ha sido hasta ahora que lo han querido hacer público. Ha sido ella la que ha decidido contarlo ante sus fans en un concierto.

Pese a que lo han guardado en secreto, algo habitual en los primeros meses de embarazo debido a que son los más delicados y en los que pueden surgir complicaciones. La cantante ha decidido hacerlo, pero no ante la prensa o con una foto en Instagram, como es habitual.

Suki ha decidido que el escenario de uno de sus conciertos era el mejor lugar, donde tendría muy cerca a sus seguidores. El lugar elegido ha sido el Corona Capital, celebrado en el circuito Hermanos Rodríguez de la capital. Allí subió al escenario y antes de arrancar su concierto habló de su nueva etapa.

Para confirmar su embarazo ha decidido hablar del vestido que había elegido para su actuación, un look dorado con el que intentaba esconder la barriga gracias a un abrigo. «Quería ponerme algo brillante hoy para intentar disimular lo que está pasando… no estoy segura de si está funcionado», ha dicho mientras mostraba su barriga a todos.

“I decided to wear something practically sparkly today to try to distract you from something else thats what’s going on. I’m not sure if it’s working”

WE ALL KNEW BUT ITS OFFICIAL NOW, She’s SO MOTHER!🥰✨🤍 pic.twitter.com/xGEZHbQume

