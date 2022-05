Rigoberta Bandini se sincera sobre Chanel en ‘Eurovisión’: “Nosotros no hubiéramos quedado tan bien”

La actuación de Chanel Terrero en ‘Eurovisión 2022’ no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a Rigoberta Bandini. La catalana, que se quedó a las puertas de representar a España en el festival europeo, ha realizado unas declaraciones en RAC1, donde ha valorado la actuación de la artista en Turín.

Rigoberta Bandini ha reconocido que tenía muchas ganas de ver Eurovisión, que lo vivó de una manera muy “sana” y que Chanel realizó un espectáculo inigualable. «Fue muy gracioso porque mi hijo, como estaba acostumbrado a verme en las galas de Benidorm, pensaba que yo estaba ahí», contó como anécdota.

«Lo disfrutamos mucho porque ha pasado tiempo y hemos podido digerir sus cosas. Ha pasado el ruido. Tenía muchas ganas de ver Eurovisión, este año, más que nunca», confesó sobre el festival donde Chanel quedó en tercera posición.

Hoy todas a tope contigooo @ChanelTerrero 🙌💗💗💗💗 — Rigoberta Bandini (@rigobandini) May 14, 2022

En cuanto a la actuación de su compañera del ‘Benidorm Fest’ en ‘Eurovisión’, Rigoberta se sinceró: “Flipé con la actuación de Chanel, que fue increíble. Al principio de las votaciones con tantos ‘doces’ no me lo podía creer. Viéndolo con un poco de perspectiva era más su lugar, su show. Creo que nosotros no habríamos quedado tan bien. Queda fatal que diga esto, pero su show se adecuaba mejor a Eurovisión”.

“Fue muy fuerte. Tenía taquicardias. Lo disfruté muchísimo. Más que nunca”, confesaba la artista. Además aseguró que al principio de las votaciones, cuando no dejaban de darle doces a Chanel, ella no podía parar de saltar en el sofá.

Ante la pregunta de a quién le hubiera dado ella los doce puntos, Rigoberta Bandini lo tiene claro. Como espectáculo, el de Chanel fue su favorito. No obstante, en cuanto a canción, se ha decantado por la de Suecia. «Me gustó mucho», ha asegurado la cantante.