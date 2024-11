Rauw Alejandro, sobre la polémica sobre Vinicius Jr y el Balón de Oro: «Me puedo meter en problemas»

La pasada noche del 6 de noviembre, El Hormiguero volvió a recibir en su programa a uno de los artistas puertorriqueños más sonados de la industria musical: Rauw Alejandro. El cantante, de 31 años, acudió al espacio de Antena 3 con el objetivo de hablar y presentar su quinto proyecto discográfico. Bautizado bajo el nombre de Cosa Nuestra, el artista reveló que estaría disponible a nivel mundial el próximo 15 de noviembre. Un álbum compuesto por un total de 18 canciones, las cuales manejan géneros como la salsa, el jazz, el hip hop o la música africana.

«Es la primera vez que tengo un disco de vinilo en mi carrera y es muy especial. El título de Cosa Nuestra es una frase que acaparaba muchos temas y me rondaba en la mente desde que la oí. Este disco está hecho con mucho amor y cariño, y tiene mucho de Puerto Rico, de mi tierra, de mi gente, de mi cultura, mucho de Cosa Nuestra», le contó a Pablo Motos. A nivel artístico, el puertorriqueño ha crecido considerablemente con el paso de los años. Por ello, el presentador del formato le preguntó por cómo era su vida antes de triunfar.

«Fui mesero, trabajé en un almacén, de jardinero, en tiendas de ropa, en zapaterías… con eso me pagaba la universidad, la casa e iba invirtiendo en mi sueño, que es la música», explicó Rauw Alejandro. «Empecé muy poco a poco construyendo mi carrera. Nada me ha sido regalado, he tenido que trabajar muy duro», agregó.

Eso sí, aunque ahora está feliz con la vida que tiene, ha reconocido que, de vez en cuando, si extraña el ser anónimo y salir a la calle sin llamar la atención de la gente. «Vengo de un pueblito muy humilde y tranquilo», dijo. «Comencé a ser famoso en la música ya con 25 años, por lo que pude vivir una vida de anónimo bastante tiempo», afirmó.

«Estoy muy agradecido por todo lo que tengo, pero siempre hay días que me apetecería que no me conociera nadie, pero creo que la fama forma parte de mi trabajo, viene en el pack. Tengo dobles que a veces se hacen pasar por mí», confesó con humor. Pero, la entrevista con Pablo Motos no se centró solamente en su carrera profesional.

El puertorriqueño es un gran apasionado de la música, pero también del deporte. Por ello, el presentador de Antena 3 no dudó en preguntarle por la polémica que circula a nivel futbolístico durante los últimos días. Para ser más exactos, el comunicador quiso saber qué opinaba sobre el ganador del Balón de Oro. Pues, Vinicius Jr, jugador del Real Madrid y considerado como el favorito a ganarlo, no se lo llevó a casa.

Rauw Alejandro opina sobre quién debió llevarse el Balón de Oro

Por el contrario, fue Rodri Hernández quién se alzó con el ansiado premio. Una victoria completamente inesperada que ha generado todo tipo de críticas durante los últimos días. Por ello, y lejos de quedarse callado, el intérprete de Todo de ti se sinceró al respecto y dio su opinión.

«Si entro en esos temas me puedo meter en problemas, pero el Balón de Oro era de Vinicius. Eso no quita que el que lo ha ganado se lo merezca», comenzó diciendo. «Todas las personas nominadas son excelentes futbolistas, pero esa es mi opinión y al que no le gusta no me importa. Es una amistad de hace años, un tío muy enfocado, disciplinado, nació para eso», sentenció.