Rauw Alejandro, uno de los artistas del momento, ha publicado la portada del que será su nuevo álbum, ‘Trap Cake Vol. 2’. Este proyecto está compuesto de una serie de tartas de todos los colores y algunas con sorpresa incluida. Una de ellas tiene una estrecha relación con el nombre de los artistas que colaboraran en el disco del artista boricua. En estos apetecibles pasteles, se encuentran algunos como: Shengyeng, Future, Rvssian, Ty Dolla $ign y Ankhal, y que entre muchos otros, contará con la producción de Rosalía.

Sin lugar a dudas, una noticia que seguro que mantiene al intérprete de ‘Caprichoso’ muy contento. En su perfil de Instagram compartió un post en agradecimiento a todos los participantes de su nuevo proyecto: “Gracias a todos los que fueron parte de este proyecto. Con mucho amor y cariño de parte de @elzorro 🙏🏼💙”.

A pesar de la felicidad que causa el surgimiento de un nuevo proyecto, Rauw Alejandro recibió una noticia que contrastaba con la que daba dos horas antes. Y es que Ankhal, amigo suyo que participa en algunos temas de su último álbum, no está pasando por un buen momento de salud: “Ayer no se durmió con esta mala noticia. Mi bro está delicado de salud en el hospital y 2 días antes de la sorpresa que le tenemos a nuestros fans. De los chamakitos más talentosos de la nueva. To’ lo que tengo con el brother es fuego y no le vamos a bajar. Tienes que recuperarte hermanito @ankhalcfm Oro por ti y los tuyos. 😞🙏🏼.”

El rapero puertorriqueño ha dado un salto en su carrera después de que Farruko le fichara para su sello discográfico. El joven artista se vio involucrado en un grave tiroteo en su país, a lo que el intérprete de ‘Pepas’, quiso redactar un mensaje lamentando lo acontecido: “Me siento hasta culpable porque yo te abrí las puertas a la fama y, a pesar de que lo hice con buenas intenciones, esto no todo el mundo lo sabe manejar.”

El conocido reggaetonero, quien se ha mostrado muy cercano al rapero, quiso mandarle un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales: “Hijo mío, porque siempre te he visto como mi hijo, con amor y respeto no he parado de orar por ti desde que me entere de lo que te sucedió. Le doy gracias a Dios que sigues con vida. Quiero que sepas que te amo, siempre te he tratado de aconsejar porque siempre he querido el bien para ti. Me duele en el alma esta situación. Si sigues aquí en esta tierra es porque Dios tiene un trato contigo muy especial, y, a veces, Él nos lleva al desierto para que nos detengamos reflexionemos y valoremos muchas cosas que no vemos”.