Los fans de Rosalía están más que ansiosos de poder escuchar su nuevo álbum, ‘Motomami’, el próximo 18 de marzo. Sus redes sociales han sido el instrumento de lanzar pistas acerca de como serán sus próximos temas. Suele destacar por estilismos atrevidos los cuales no suelen dejar indiferente a nadie, os lo aseguramos.

En esta ocasión, la catalana ha querido hacerse un cambio de look radical. Nos ha dejado a todos sorprendidos y, siendo honestos, no es para menos. ¿La razón? La artista no ha dudado un solo segundo en teñirse el pelo de rojo.

:} pic.twitter.com/qklj9BQzRb — R O S A L Í A (@rosalia) February 21, 2022

Muchos son los que creen que este cambio de look tiene un motivo. Y es que parece ser que la catalana se habría teñido el pelo con motivo de la grabación del videoclip de su tema, ‘Chicken Teriyaki’. ¿El motivo? Ella misma subiría la misma fotografía a su cuenta de Twitter a la que le añadiría dos emoticonos, uno de unos palillos chinos, y otro de un envase de comida para llevar.

La intérprete de ‘Saoko’ ha sorprendido a sus fans con varias fotos colgadas en su perfil de Instagram y Twitter: “Fitting de lo nuevoooo” escribía Rosalía en las publicaciones donde la podemos ver posando, luciendo nuevo color de pelo.

Hasta entonces, nunca habíamos visto un cambio tan intenso con este nuevo color de pelo. Lo cierto es que no es ningún secreto que la cantante, que le encanta la moda, se atreve con cualquier cosa. En los últimos años, ha experimentado diferentes cortes de pelo, entre los que la artista se lo ha oscurecido, se lo ha aclarado, también llego a dejarse flequillo, hasta ahora, que se ha atrevido a cambiarse el color.

Los fans, impactados por esta novedad, han mostrado mensajes sobre lo mucho que ha gustado este cambio. Aun así, han querido pedir a la artista más pistas sobre su nuevo álbum para hacer la espera más amena.