Rosalía vuelve a ser noticia y esta vez es por algo relacionado con su próximo proyecto. La artista ha hecho pública la cuenta que tenía en Instagram privada con el nombre de @Holamotomami. A través de este perfil ha ido contando todos los detalles de su nuevo álbum ‘Motomami’. ¿Cuánto lleva la cantante publicando información? Desde hace un año no ha parado de subir publicaciones hasta tener 460.

Al no ser pública, compartía imágenes con Rauw Alejandro antes de que se confirmase su noviazgo, pero también momento más íntimos y domésticos o incluso desnudos artísticos. Sin embargo, lo que más llama la atención a los fans es el contenido que ha ido subiendo sobre el nuevo disco, desde canciones hasta futuros videoclips.

Tras el éxito de ‘El Mal Querer’ en 2018, este noviembre pasado anunciaba la llegada del nuevo disco y su primer single, ‘La Fama’, salió a la luz unos días después junto a The Weeknd. Con esta canción quiso homenajear a Aventura, el grupo que marcó un antes y un después en la bachata a principios de los 2000. Sin embargo, hasta ahora no se supo nada más, pero gracias a esto ya tenemos el posible tracklist que Rosalía publicó en dicha cuenta en mayo del 2021:

Saoko 666 Bulerías Delirio Bizcochito Candy La Fama Como 16 Genís Hentai Cuuuuuuute La combi Aislamiento Vamo’ allá

Sin olvidar las que aparecen tachadas, ya que no sabemos si será por descarte o porque trama algo con estas cuatro:

Motomami Chicken Teriyaki Iaia Tego

“Lo estoy terminando. OMG. Está pasando”, escribió junto al post la catalana para que no quede duda de que se trata de las canciones. Además, ya se puede ver qué nos tiene preparados para los videoclips. Uno de ellos ha sido rodado en el bosque junto a un perro de color blanco y esto lo compartió ella a través de una publicación: “Hoy he corrido con Chip por el campo y he probado los smores por primera vez en mi vida y ha sido el rodaje más bonito en el que he estado nunca”.

En otras imágenes aparece Rosalía subida encima de un toro mecánico con un top blanco y una falda del mismo color abierta, pero también las hay de Rauw Alejandro en un sofá con varias chicas con peluca azul, con tintes futurísticos. Estas podrían ser las bailarinas de uno de sus videoclips e incluso podría ser la colaboración tan esperado de ambos. Por último, nos fijamos en una foto en donde aparece un bloc con las palabras ‘Motomami Tour’ escritas, por lo que podría estar ya preparándose la gira de la artista. Solo queda rezar para que España tenga varias ciudades elegidas para su gira.