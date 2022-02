Rosalía pone fecha de estreno para ‘Saoko’. La cantante muestra su lado más motero en este nuevo single del álbum ‘Motomami’, que saldrá dentro de nada.

Rosalía sigue sacando pequeñas partes de las canciones incluidas en su tercer disco de estudio, ‘Motomami’. De momento, se ha escuchado al completo ‘La Fama’, una bachata junto a The Weekend y varios adelantos de ‘Hentai’ o ‘Saoko’.

La artista ha confirmado a través de sus redes sociales su próximo lanzamiento. «SAOOOOKOOOOO 4 FEB este viernes», escribía la cantante junto a un adelanto de 20 segundos. En este pequeño extracto, vemos a la joven que saca lado más motero.

SAOOOOKOOOOO 4 FEB este viernes 🛣️🌉🏍️🏍🏍🏍🎀🎀🎀🎀 pic.twitter.com/IQjcnFTEwK — R O S A L Í A (@rosalia) February 2, 2022

La letra que se puede ha podido escuchar en los adelantos dice «Saoko, papi, saoko. Saoko, papi. Cuando los cubitos de hielo, ya no son hielo, se congela uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confía y ardió. Yo soy muy mía, yo me transformo. Las mariposas, yo me transformó. Mi traje de Dragqueen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo».

‘Saoko’ tiene un significado muy relacionado con la música. Este término recoge todas las sensaciones que hacen que una canción nos aporte ganas de movernos y bailar. Además, Rosalía comentó que con este single hace un homenaje a uno de los reyes del reguetón, Daddy Yankee. El cantante estadounidense ya lanzó un tema llamado ‘Saoco’ junto a Wisin en 2004.

Hace tan solo unos días, la artista también nos sorprendía con la portada de su tercer álbum de estudio. En él, aparece la cantante posando frente a la cámara con un casco de moto negro y enseñando su cuerpo desnudo. Sin embargo, dada la censura online, la catalana se tapa con sus partes femeninas.