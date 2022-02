El concierto que Farruko dio en Miami el pasado fin de semana sigue dando mucho que hablar. Un concierto en el que el artista de Puerto Rico, se mostró muy avergonzado por las letras de algunas de sus canciones, algo que llevaba planteándose un tiempo, y por ello, decidió mostrar su arrepentimiento públicamente sobre el escenario.

Todo ocurrió cuando llegaba el momento de interpretar ‘Pepas’, el gran éxito del verano pasado a nivel mundial y una de las canciones más esperadas de la noche. Sin embargo, en ese momento, Farruko se negó a cantar la canción, pidió disculpas e invitó a todos los presentes a olvidar la letra.

«Le decía a la gente que se tome pastillas para que sea feliz y brinde y viva la vida loca… y ¿tú sabes qué? Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones… No me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón», expresó el artista sobre el escenario de su concierto en Miami.

Farruko explicó que a pesar del éxito que había cosechado con Pepas, no podía evitar llorar cada noche, al sentirse completamente vacío: «Yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, mis hijos no podían verme, yo no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, le hice daño a otra muchacha que me quiso y aceptó tal y como yo era y hoy en día no sé a veces cómo poder tener a mis hijos juntos a la vez».

Tras estas palabras, Farruko señaló que un encuentro con Dios le hizo cambiar su visión sobre la vida: «Hoy en día puedo decir que no importa lo que pase en tu vida, aunque tú te derrumbes y te rompas. Dios te ama así como eres. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia. Aquí no hay ni uno bueno. Y si a mí me recogió roto, siendo un mujeriego, siendo un tipo infiel, siendo un tipo soberbio, de ego… siendo un tipo que me creía mis propias mentiras».