‘La que se avecina’, avance del capítulo de hoy (final): una tragedia pone en jaque la fe de Berta

Si hay una serie que ha sabido ganarse el cariño del público, temporada tras temporada, no es otra que La que se avecina. La popular ficción española regresaba hace tan solo unas semanas con el estreno de su temporada 13, la cual ha llegado repleta de novedades.

Este lunes 30 de octubre los espectadores de Telecinco tendrán la oportunidad de disfrutar del gran capítulo final de temporada. Una emisión que promete no decepcionar a nadie y donde la audiencia podrá ver Berta descubrirá una noticia que le hará replantearse por completo sus creencias religiosas.

La tragedia se cierne sobre Berta cuando su madre fallece inesperadamente y descubre una noticia que pone en jaque sus creencias religiosas | https://t.co/cQxume8LTb 📺 Final de temporada de #LQSA, el lunes a las 22:50 en @telecincoes — La que se avecina (@la_queseavecina) October 27, 2023

A lo largo del capítulo los fans de La que se avecina podrán ver como Fermín, Bruno, Menchu y Fina resolverán el caso que tanto tiempo llevan rondando. De esta manera, descubren cuál es el misterio que envuelve la muerte del hijo de Noelia Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón, la hermana menor de la marquesa Victoria Rafaela.

Mientras tanto, Greta se encuentra en su peor momento. La icónica vecina de Contubernio 49 se enfrenta a un gran dilema. La presidenta no sabe si dejar el cargo y ceder a los pedidos de los habitantes del edificio o seguir luchando por sus creencias y la comunidad hasta que concluya su puesto.

Paralelamente, Amador descubre que su vecino tiene pareja y hará todo lo que esté a su alcance para que no desperdicie su vida. Él mejor que nadie sabe lo que eso supone, por lo que no desistirá en su decisión. Todo ello sumado al hecho de que Maite utilizará a Valentina y a Enzo para enfadar a Inma. Sin embargo, este movimiento provocará graves consecuencias en su relación con Alonso. No te pierdas la última entrega de la temporada 13 de La que se avecina esta noche, a partir de las 22:50 horas, en Telecinco.