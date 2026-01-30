Qué artista es el que tiene más Premios Grammy de la historia

El próximo 1 de febrero, los populares Premios Grammy vuelven pisando fuerte. Los galardones más importantes de la industria musical regresan y lo hacen de la mano de nuevos éxitos. Un encuentro que reúne a celebridades de todos los géneros musicales y donde la gran protagonista es la música. Los nombres de los nominados son claros, por lo que ahora solo queda conocer quiénes se llevarán el gramófono a casa. Pero, si nos adentramos en la historia de estos galardones, hay una mujer que ha hecho historia por ser la artista con más Grammys. Una estrella que nació en Texas, Estados Unidos, y sigue brillando actualmente.

La protagonista de esta noticia no es otra que Beyoncé. La cantante, de 44 años, ha batido todos los récords escritos en la historia de la Academia. Y es que, poco a poco y con el paso del tiempo, ha logrado conquistar al mundo con su música. Una carrera profesional de infarto que sigue creciendo. Y es que, según los registros, fue en el año 2023 cuando la estadounidense superó a Georg Solti, que tenía el récord con 31 premios. Un triunfo que ha sido muy aplaudido. Eso sí, conociendo a la intérprete de Halo, la cosa no quedará aquí.

Beyoncé es la reina indiscutible de los Premios Grammy

Aunque para algunos puede parecer un tanto repetitivo ver a Beyoncé ganar un Grammy, lo cierto es que la academia premia al mérito. Hasta la fecha, la artista cuenta en su palmarés con un total de 35 gramófonos. Una larga serie de reconocimientos que comenzaron a llegar a su vida en el 2001, cuando ella formaba parte del grupo Destiny’s Child.

La cantante juega con géneros como el Pop, R&B, hip-hop y dance, entre otros. Una gran diversidad musical que no ha dejado indiferente y con la que siempre logra acertar. Así se presentan sus respectivas categorías ganadas en los Premios Grammy.

2001 (con Destiny’s Child) – 2 premios

– Mejor interpretación R&B por un dúo o grupo – Say My Name

– Mejor canción R&B – Say My Name

2002 (con Destiny’s Child) – 1 premio

– Mejor interpretación R&B por un dúo o grupo – Survivor

2004 – 5 premios

– Mejor álbum R&B contemporáneo – Dangerously in Love

– Mejor interpretación R&B femenina – Dangerously in Love 2

– Mejor canción R&B – Crazy in Love

– Mejor interpretación rap/cantada – Crazy in Love

– Mejor interpretación rap/cantada – ’03 Bonnie & Clyde

2006 – 1 premio

– Mejor interpretación R&B femenina – Dangerously in Love 2

2007 – 1 premio

– Mejor interpretación R&B femenina – Irreplaceable

2009 – 2 premios

– Mejor interpretación R&B femenina – Single Ladies

– Mejor canción R&B – Single Ladies

2010 – 6 premios

– Canción del año – Single Ladies

– Mejor interpretación vocal pop femenina – Halo

– Mejor interpretación R&B femenina – At Last

– Mejor interpretación R&B tradicional – At Last

– Mejor interpretación R&B femenina – Single Ladies

– Mejor canción R&B – Single Ladies

2013 – 1 premio

– Mejor interpretación R&B – Love on Top

2015 – 3 premios

– Mejor interpretación R&B – Drunk in Love

– Mejor canción R&B – Drunk in Love

– Mejor álbum surround sound – Beyoncé

2017 – 2 premios

– Mejor video musical – Formation

– Mejor interpretación urbana contemporánea – Formation

2019 – 3 premios

– Mejor álbum urbano contemporáneo – Everything Is Love

– Mejor canción escrita para medios visuales – Black Panther

– Mejor interpretación rap/cantada – Apeshit

2021 – 4 premios

– Mejor interpretación R&B – Black Parade

– Mejor canción R&B – Black Parade

– Mejor video musical – Brown Skin Girl

– Mejor interpretación rap melódica – Savage (con Megan Thee Stallion)

2023 – 4 premios

– Mejor álbum de dance/electrónica – Renaissance

– Mejor grabación dance/electrónica – Break My Soul

– Mejor interpretación R&B tradicional – Plastic Off the Sofa

– Mejor canción R&B – Cuff It

2025 – 3 premios

– Álbum del Año – Cowboy Carter

– Mejor álbum country – Cowboy Carter

– Mejor interpretación country dúo/grupo – II Most Wanted (con Miley Cyrus)