‘La Promesa’, capítulo 278: Feliciano, dispuesto a dar un paso definitivo con Teresa

La Promesa se ha convertido, indudablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los espectadores que se reúnen cada tarde, de lunes a viernes, frente a la pequeña pantalla para disfrutar de una nueva entrega.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 277 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo María Fernández ha sido despedida de palacio. Esta situación ha provocado, inevitablemente, un enorme desconcierto entre todos los compañeros del servicio. ¡Y no es para menos!

Jana ha conseguido que, a pesar de todo, la doncella esté cerca de La Promesa. Al fin y al cabo, necesita demostrar que ella no se llevó el reloj de Lorenzo, ni mucho menos. Inevitablemente, la joven no puede evitar sospechar que fue Vera quien lo robó. Ella ha sido la última en llegar a trabajar.

Como no podía ser de otra manera, la pedida de mano de Pelayo a Catalina sigue dando de qué hablar. Es más, como consecuencia de esta situación, la joven y la Marquesa de Luján tiene un fortísimo desencuentro. Todo ello mientras Martina y Curro lamentan no haber tenido la oportunidad de haber arreglado sus diferencias con Leonor.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 278 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana continúa evitando, por todos los medios, a Manuel. El joven intenta disculparse con la doncella. En una conversación con Catalina, el heredero de los Marqueses de Luján toma la decisión de volar.

Todo ello mientras Jana trata de animar a María Fernández tras el injusto trato que se le ha dado. Doña Pía ha dado la sorpresa al asignar a Vera la cama que, hasta hace unas semanas, era de María. Margarita no puede evitar desconfiar, y mucho, de las intenciones de Pelayo tras ser testigo de su conversación con el mago. Es más, no tarda en enfrentarse a él para dar con la verdad.

Leonor no tarda en recapacitar respecto a su ruptura con Martina, y todo después de una conversación de lo más especial con Margarita, su tía. Abel está dispuesto a todo por encontrar al verdadero ladrón del reloj de Lorenzo. Es entonces cuando Salvador le hace saber que hay una persona que ha mentido en su coartada.

Feliciano no puede evitar sentirse profundamente nervioso, y la única persona que sabe toda la verdad al respecto es don Rómulo. Y es que no ha tardado en ofrecerse al lacayo para ayudarle en todo lo que sea necesario a la hora de dar el paso más que definitivo en su relación con Teresa. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.