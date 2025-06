Supervivientes 2025 concluyó de manera oficial hace exactamente una semana. El popular reality de supervivencia puso fin a más de 100 días de aventura y lo hizo con una gala donde Borja González se convirtió en el flamante ganador. Un encuentro televisivo que, posteriormente, fue seguido de dos debates que no han dejado indiferente a nadie. Así pues, y como marca el protocolo, los participantes se han tenido que someter a una serie chequeos médicos para comprobar el estado de su salud tras haber vivido todo tipo de penurias durante tanto tiempo. Y es que, la falta de alimento, las malas condiciones higiénicas y las secuelas físicas que hayan sufrido han podido generarles graves secuelas.

De hecho, recientemente, el ganador de la edición ha confesado que se ha realizado una serie de pruebas médicas para ver cómo se encontraba. Un encuentro con su médico donde ha descubierto que, a pesar de sentirse bien a nivel físico, estaba padeciendo una serie de lesiones que va a tener que tratar de manera inmediata. Y es que, como los seguidores del programa recordarán, él ya padecía un pequeño dolor en el pie. Una situación que le llevó a ser atendido por el equipo médico del concurso, quiénes le pusieron una venda en el pie. Ahora, ha su llegada a la civilización, ha descubierto que padece un esguince en el pie. Pero, no es lo único que han detectado los médicos.

A través de su cuenta de Instagram, Borja González ha compartido un storie donde ha confesado su diagnóstico médico. «Esguince en un pie, fisura en la costilla, lumbalgia y sobrecarga en la zona cervical», ha escrito el valenciano. «Una semana más y vuelvo sin un brazo», bromeaba. Pues, aunque se ha llevado el cheque de 200.000 euros, no han sido pocas las lesiones que ha sufrido por el camino.

Cabe señalar que, de momento, no es el único concursante de la edición que ha hablado de las secuelas que le ha dejado su paso por Supervivientes. Recientemente, Makoke, ha confesado que ha tenido que ir al dentista por sus afecciones en los dientes. «Me han dicho que no haga deporte y hoy no estoy muy católica. Me tengo que quedar en casa», explicó la colaboradora televisiva.

Makoke y Anita Williams también sufren las secuelas de ‘Supervivientes’

Makoke ha confesado que, su paso por el reality de Telecinco le ha provocado una serie de secuelas que nunca vio venir. Y es que, en el dentista, han tenido que extraerle una pieza debido al estado en el que se encontraba su boca. Una situación que le ha provocado días muy complicados.

Asimismo, y aunque todavía no ha confesado el diagnóstico médico oficial, otra concursante de la edición que está sufriendo los estragos de Honduras es Anita Williams. Y es que, la hinchazón repentina de su vientre, en pleno concurso, se ha debido a una afección intestinal. Una situación que ya padeció en su día Adara Molinero y que definieron como SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano intestinal.