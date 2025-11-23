La preocupante imagen de Blas Cantó en silla de ruedas: «Esta ha sido y es mi realidad»

El 2025 ha sido un año complicado para Blas Cantó. Hace unos meses, el artista comunicó en sus redes sociales que había sufrido un accidente durante las reformas de su casa. Pero, no fue un incidente cualquiera. Y es que, el joven, de 34 años, se cortó el tendón de Aquiles. Desde entonces, el cantante se ha encontrado en pleno proceso de recuperación, pero no está siendo nada fácil. Recientemente, ha compartido un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram donde muestra cómo ha sido su realidad durante los últimos meses. Unos días en los que su silla de ruedas y sus muletas se han convertido en sus grandes apoyos.

Tal y como él mismo explicó, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a su lesión. Una recuperación que se está tomando su tiempo, pues es lenta. Pero, como siempre hace, ha querido mostrarle a su público como están siendo sus días. «Esta ha sido y es mi realidad durante ya casi tres meses: no poder caminar, dolor, frustración, caídas… La recuperación de Aquiles es muy lenta. Pero he pasado casi tres semanas en mi país favorito del mundo: México», escribió en la leyenda de la publicación. De esta manera, el cantante ha procedido a compartir varias instantáneas y a contar la historia detrás de cada una de ellas.

Los fans de Blas Cantó han podido verle posando frente a un espejo, en las icónicas pirámides de Chichén Itzá, durmiendo dentro de un coche o acudiendo como invitado a un programa de televisión. Y es que, aunque no pueda caminar correctamente, sigue trabajando arduamente en su carrera profesional. Pues, dicen, que la música es también la mejor medicina.

El accidente de Blas Cantó

Afortunadamente, ahora, el artista está volviendo poco a poco a la rutina. Pero, la preocupación fue máxima cuando en el mes de agosto reveló públicamente el accidente que había sufrido. «Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina. Pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles», explicó al respecto en sus redes sociales.

De hecho, él mismo se percató, en ese instante, que lo que le había sucedido era grave. «En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar», confesó. Y no se equivocó. Pues, el murciano tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Pero, su situación no concluiría ahí. Pues, sabía que el proceso más largo sería la recuperación. «Viene lo más duro: la recuperación», indicó por aquel entonces.

«Me tomará dos meses poder apoyar, cuatro meses volver a caminar y hasta más de seis meses poder correr. Sé que nada volverá a ser como antes, pero aún con escayola y muletas me volveré a reunir con vosotros», señaló. De hecho, cumplió su palabra. Pues, tal y como se puede ver en las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, va a todas partes con sus muletas. Una actitud de superación que es muy aplaudida por sus seguidores.