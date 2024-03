La noche del martes llegó al prime time de La 1 de Televisión Española y la cadena lo hizo de la mano de uno de sus programas estrella: Bake Off: Famosos al horno. El popular talent culinario se ha convertido en la opción favorita de cada semana de muchas personas. Pues, no todos los días el público tiene la oportunidad de ver en la cocina a celebridades como Blas Cantó.

En el programa número 11 de la edición, la audiencia fue testigo de como algunos seres queridos de los aspirantes a reposteros se presentaron en las cocinas para ayudarles con la primera prueba. El reto consistía en replicar una tarta de crepe de diez centímetros de alto. Un cocinado que tendría que estar «decorado» debidamente y «con un relleno elaborado», según pedían los miembros del jurado.

En el caso de Blas Cantó, el cantante contó con la ayuda de Adriana Torrebejano. Debido a ello, y consciente de que su amiga no era una experta en la cocina, la dejó al mando de una sola cosa. «Vigila el chocolate, que lo he dejado en el microondas y no quiero que se queme», le explicó. El chocolate sería el relleno de los crepes, por lo que era fundamental estar muy pendiente de él.

«Huele como a quemado», advirtió el artista. «¿El chocolate dónde está, hija mía?», le preguntó Blas Cantó al ver que su compañera no revisaba lo que le pidió. Debido a ello, corriendo hacia el microondas, Cantó se percató de que sus peores temores se hicieron realidad. «¡Ay, que se me ha quemado el chocolate!», exclamó sin dar crédito.

«¡Ay que me ha quemado el chocolate, Adriana! ¿Para qué me he traído a Adriana que me ha quemado el chocolate?», se preguntaba el concursante. Torrebejano, por su parte, se llevaba las manos a la cabeza al percatarse del grave error que había cometido y que le podría costar muy caro a su amigo, quien se encuentra a las puertas de la final.

Adriana Torrebejano en Bake Off: Famosos al horno: «¡Lo van a expulsar por mi culpa!»

«Gracias, Adriana, por su participación», dijo Blas Cantó tomándose las cosas con humor, a pesar de todo. Torrebejano, por su parte, no pudo evitar ocultar su preocupación ante el desastre que se había cometido. «¡Lo van a expulsar por mi culpa!», comentó llevándose las manos a la cabeza.

Con el objetivo de intentar arreglar el error de su amiga, el cantante se puso manos a la obra para que el cocinado no tuviese sabor a quemado. Por ello, y mientras su amiga lo ayudaba a fregar, le pidió otro favor. «Cuando termines de fregar, ve a molestar a otras mesas», le hizo saber con cierta ironía.

«Eso se me da fenomenal», le respondió ella. Un reto muy complicado donde la tensión de los errores surgidos por el camino dejaron a la pareja con las emociones a flor de piel. Eso sí, a pesar de todo, Blas Cantó y Adriana Torrebejano intentaron ver el lado bueno de las coas.