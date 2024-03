Alba Carrillo sorprende en ‘Bake off’ al lanzar un «zasca» a Feliciano López ante Fernando Verdasco

Bake Off: Famosos al horno regresó una semana más al prime time de La 1 de Televisión Española. Un nuevo programa donde Alba Carrillo y el resto de los aspirantes recibieron la visita de algunos de sus seres queridos, quienes les ayudarían con el cocinado. Lejos de quedar ahí, Joseba Arguiñano también se unió a la experiencia para supervisar la primera prueba, la de autor.

En este primer reto los participantes debían replicar una tarta de crepe de diez centímetros de alto. Un cocinado que tendría que estar «decorado» debidamente y «con un relleno elaborado», según pedían los miembros del jurado. Pero, Alba Carrillo no tenía su atención centrada al 100% en su postre.

🧁 A nosotros nos dejas en paz, Alba, que es la primera vez que nos sentamos en todo el día #BakeOffRTVE ⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/iC1UrFJRGh — La 1 (@La1_tve) March 19, 2024

La hija de Lucía Pariente no dudó en alabar el físico de Joseba Arguiñano, bromeando con él y lanzándole piropos de manera continuada. «A mí me gustaría saber cómo habla Joseba en madrileño. ¡Enhebra, Joseba! Que te voy a llevar a la verbena de La Paloma, porque la hija de mi madre te va a dar una que no va a haber banda de música que toque lo que tú bailas», dijo Carrillo con humor, tras las cámaras.

Lejos de quedar ahí, Alba Carrillo acaparó la atención de todos al realizarle un breve comentario al marido de Ana Boyer, su compañera de reality. Pues, como se ha podido ver en anteriores entregas, la colaboradora televisiva siempre ha bromeado sobre su corto matrimonio con el tenista profesional Feliciano López.

Por ello, y aprovechando que su compañero de dobles, Fernando Verdasco, se encontraba en la carpa, no dudó en hablar de ello. «Joseba, aquí tienes una mujer para toda la vida. Bueno, no le preguntes a Fernando. Solo para un año», comentó. «Lucía, ¿tú qué dices?», preguntaba Paula Vázquez, presentadora del concurso culinario. «Sí, sí, para un año aguanta», remarcaba la madre de Alba Carrillo.

Volviendo su atención a Joseba Arguiñano, la tertuliana ha remarcado que a su madre también le parecía un buen partido. «Mira qué maravilla Joseba. Un hombre del norte, como los que me gustan a mí. Un hombre fortachón, fornido», señaló Alba.

Ante ello, se volvió a dirigir a Verdasco, amigo de su ex marido, para alabar su papel de novia ideal. «Puede hablar con Fernando Verdasco, que sabe mucho de cómo soy yo en el amor», comentó. Alba Carrillo se ha convertido, desde el primer programa, en la chispa de alegría y humor de los participantes de Bake Off: Famosos al horno.

De esta manera, su madre, Lucía Pariente, no dudó en explicar que su hija es pura «pasión» y que, al haber «nacido en libertad», se expresa así, «con libertad». Unas palabras que fueron escuchadas por la aspirante, quién no dudó en tomárselo con humor. «Vale, luego te doy el dinero que te había dicho», comentó entre risas.