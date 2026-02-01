Premios Grammy y Grammy Latinos: diferencias, qué premian y cómo funciona la votación

El comienzo de año ha reprogramado el calendario de eventos desde cero. Teniendo esto en cuenta, las celebridades del ámbito musical ya han comenzado a dar luz verde a sus próximas asistencias, siendo la siguiente en el calendario la relacionada con los Premios Grammy. El popular evento se ha convertido en uno de los más esperados del año, pues artistas y trabajadores de todos los géneros musicales se reúnen en Los Ángeles, Estados Unidos, con el objetivo de premiar al proyecto más sonados del 2025. Los nominados fueron anunciados hace unos meses, por lo que tan solo queda ver la resolución de los votos.

La gala de los Premios Grammy tendrá lugar este domingo, 1 de febrero. Pero, aunque parezca mentira, todavía hay mucha confusión respecto lo que hace diferente un Premio Grammy de un premio Grammy Latino. A priori, puede parecer lo mismo. Pero, ya avanzamos que en el gremio de los artistas uno tiene mucho más poderío que el otro. Por ello, realizaremos un repaso de todos los detalles que relacionan y diferencias ambos galardones.

Diferencia entre un Premio Grammy y un premio Grammy Latino

Los Premios Grammy son los galardones musicales más importantes de la industria anglosajona. Los entrega la Recording Academy con el objetivo de premiar a los artistas y a la música de todo tipo de géneros. Pero, principalmente, dan voz a la música en inglés. Aunque premian la música en otros idiomas, en ocasiones. Pero, este no es su objetivo principal.

Por otro lado, los Grammy Latino son los galardones más importantes de la música latina. Estos premios los entrega la Academia Latina de la Grabación y lo hace con el objetivo de premiar los temas que pasan desapercibidos, de cierta manera, para el gremio anglosajón. El idioma es clave, especialmente, si es el español, el portugués u otra lengua latina. Así pues, cabe señalar que estos galardones fueron creados hace relativamente poco, a diferencia de los americanos.

¿Qué premian?

Ambas organizaciones premian la música, pero dependiendo del idioma. Los Premios Grammy abarcan género como el Pop, rock, rap, R&B, country, jazz, música clásica y la electrónica. Mientras, los Grammy Latino se centran en

el Pop latino, rock latino, urbano, reguetón, salsa, bachata, regional mexicano, flamenco, música brasileña, etc.

¿Cómo se vota en cada premio?

Cada artista tiene la oportunidad de enviar su solicitud dentro del plazo establecido. Pues, si consideran que su sencillo es merecedor de un Grammy, aplican a ello. Tras este movimiento, el comité pertinente revisa cada obra y los detalles que la rodean. En el caso de que sea aceptable, el artista o tema queda nominado de manera oficial. Por lo tanto, este opta a llevarse un galardón.

Cabe señalar que el público no vota. Los encargados de dar su opinión son los artistas, productores, ingenieros o compositores. Eso sí, tienen que tener algún tipo de relación o profesionalidad con la categoría que está votando. Respecto a ambos premios, sí es posible que un artista sea ganador de un Premio Grammy y de un Grammy Latino.