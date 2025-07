Pelayo Díaz, sobre su pasado con Pablo Alborán: «Nunca he hablado de ello»

El pasado viernes, 11 de julio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de De Viernes. El popular programa de Mediaset España se ha convertido en uno de los formatos de actualidad más vistos de la televisión. Un encuentro que ha contado, nuevamente, con Pelayo Díaz como uno de los invitados de la noche. Y es que, desde su salida de Supervivientes 2025, han sido varias las apariciones del diseñador en el programa. Sin embargo, en esta ocasión, el motivo de su paso era para conceder una de las entrevistas más personales de su vida. Por ello, no tuvo reparos en hablar de uno de los episodios más desconocidos de su pasado.

Durante muchos años, se ha rumoreado que el diseñador podría haber tenido un pasado con el cantante Pablo Alborán. Una relación que podría haber tenido tintes amorosos, pero que nunca fue confirmada ni desmentida. Por ello, el equipo del programa, lejos de quedarse con la duda, sometió a Díaz a una terapia de choque. Un encuentro con la psicóloga del formato donde le dieron unos auriculares para que escuchase una canción del artista malagueño. De esta manera, el tema titulado Solamente tú tuvo como fin amenizar el momento. Una serie de versos que no dejaron indiferente al estilista, que no pudo contener una pequeña sonrisa al escuchar los primeros acordes.

Pelayo Díaz se ha mostrado honesto y ha confesado que, justamente esa canción, formaba parte de una etapa muy significativa para él. Unas palabras muy escuetas y concisas que quedaron ahí, pues no quiso entrar en más detalles. «Es un tema del que me han preguntado muchas veces por él», confesaba. Asimismo, ante ello, la psicóloga del programa quiso preguntarle qué ocurriría si llegase a contar la verdad.

De esta manera, el ex superviviente ha confesado «no habérselo planteado nunca». Pero, no iba a ser ahora cuando él comenzase a hablar. «No es un tema que yo esté preparado para hablar ahora», dijo con una sonrisa. «Creo que cada uno tiene un momento para hablar, para abrir como un capítulo de su vida, y hasta ahora no me veo como que es el momento de hablar de eso», explicó.

Pelayo Díaz en ‘De Viernes’: «Creo que también es bonito guardarse cosas»

El testimonio de Pelayo Díaz fue escuchado por los colaboradores de De Viernes, que estaban presentes en el plató. Y es que, los tertulianos quisieron saber el motivo de su nerviosismo. «Igual no lo va a ser nunca porque creo que también es bonito guardarse cosas para uno mismo», sentenció el diseñador al respecto. Pues, claramente, no pensaba seguir dando más detalles del tema.

Sea como sea, lo que está claro es que el de Oviedo y el malagueño tienen un pasado en común. Se desconoce si esta etapa de sus vidas tiene tintes amorosos, pero, teniendo en cuenta las reacciones de Díaz, todo apunta a ello. Sin embargo, esa información, por lo que parece, no será revelada por ninguno de los protagonistas.