Paz Padilla regresa a Mediaset con un nuevo proyecto junto a su hija Anna Ferrer

Paz Padilla regresará próximamente a Mediaset. La presentadora se prepara para el estreno de un proyecto muy especial, en el que por primera vez en su carrera en televisión estará acompañada por su hija, Anna Ferrer Padilla, que dará el salto a la pequeña pantalla tras haberse convertido en una de las influencers más reconocidas de nuestro país.

Tal y como ha avanzado en exclusiva Yotele, la productora Proamagna, responsable de formatos como Mi casa es la tuya o Joaquín, el Novato, tiene un nuevo programa entre manos que estará conducido por Paz Padilla y que irrumpirá en la parrilla televisiva del grupo de comunicación de cara a la nueva temporada.

Bajo el nombre de Te falta un viaje, este nuevo programa protagonizado por Paz Padilla y Anna Ferrer llegará en forma de docureality. Una nueva apuesta al estilo de Planeta Calleja, pretende dar a conocer cómo madre e hija descubrirán diferentes lugares del mundo.

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer protagonizarán #TeFaltaUnViaje, el nuevo docureality de viajes de Mediaset ▪️La próxima semana arranca la grabación con @Proamagna con la intención de estrenarlo en otoño / vía @yotele pic.twitter.com/FsV9tewsEr — telemagazine (@telemgzn) July 17, 2023

Se trata del primer programa en el que Paz Padilla y Anna Ferrer trabajarán juntas en televisión. Pero no la primera vez en la que madre e hija serán socias, pues ambas lideran No Ni Na, la marca de ropa y accesorios inspirada en su querido Cádiz, que desde hace años no ha dejado de crecer.

Por otro lado, tras el final de Déjate querer, el último programa presentado por Paz Padilla en Telecinco, de su comentada salida de Sálvame y su participación en Me resbala, la humorista se prepara con mucha emoción para este nuevo proyecto, cuyo programa piloto grabaron hace unos meses, tal y como compartió Anna a través de su cuenta de Instagram.