Paz Padilla tuvo que presentar ‘Sálvame’ el pasado miércoles. La gaditana fue protagonista de un gran número de críticas tras plantear en el programa, presuntamente, si es o no conveniente denunciar los abusos sexuales. Estaban hablando de la confesión de Sofía Cristo en la gala de ‘Secret Story’ presentada por Carlos Sobera.

La DJ reconoció públicamente que sufrió abusos sexuales con tan solo 5 años, algo que dejó completamente rota de dolor a Bárbara Rey ya que desconocía este hecho. Tal es la repercusión que ha generado este relato que en ‘Sálvame’ quisieron contar con el doctor Sánchez Martos para tratar este tema.

El profesional, en todo momento, se mostró muy tajante: “Si no se denuncia, el violador seguirá violando”. Además, añadió: “Si el violador es un psicópata, que no solo ha violado una vez, es un pederasta y si le ha salido bien continúa. Por lo tanto, hay que denunciarlo siempre”. El doctor informó que la víctima puede denunciar hasta que tenga 35 años. Antes el delito prescribía cuando cumplía 18 años. “Yo siempre he defendido que nunca tiene que prescribir”, reconoció.

Paz Padilla trasmitiendo a las víctimas de violencia machista y de abusos sexuales que es mejor estar calladas para no desestructurar la familia. Y lo hace desde un programa de entretenimiento y salseo como es @salvameoficial , “refugio evasivo” de muchísimas víctimas. 🤬👎 pic.twitter.com/mN9bWwRf6X — ✌🏍 🏳️🌈 ❤🐕 🔝 (@Sirius_wsh) September 16, 2021

Es en ese momento cuando Paz Padilla lanzó una pregunta que no gustó en absoluto a los espectadores de ‘Sálvame’: “Pero y si esa persona es un abuelo, un tío, un hermano, ¿cómo desestructura a esa familia? Te pueden culpar porque seguramente una parte de la familia le dirá ‘¿cómo le haces eso a tu abuelo, a tu padre?”.

La presentadora, ante el asombro de los allí presentes, fue más allá: “Pero ¿y cómo es que mi abuelo hizo eso, mi padre lo permitió…? Lo que queda claro, según los estudios de los psicólogos, es que la persona que ha sufrido abuso sexual, sea el que sea, le marca para toda la vida”. Las redes sociales rápidamente pidieron su expulsión del programa.

Paz Padilla: «Si el abusador d Sofía Cristo es un familiar y lo denuncia se desestructura la familia» Ya lo que faltaba, entonces que el abusador siga abusando de menores no? El discurso de esta señora es un peligro, A LA CALLE YA @salvameoficial #APOYOROCIO15S #yoveosálvame — Patro de la Carrasco🕊💜🦉 (@PatrocloSimon) September 15, 2021

Después de lo de ésta tarde Paz Padilla no tendría que pisar más un plató, sus discursos son un peligro para la sociedad. #yoveosalvame #APOYOROCIO15S — Noelisky44 (@noelisky44) September 15, 2021

Paz Padilla no está capacitada para hablar, gestionar y tratar ciertos temas como lo de Sofía Cristo. Su comentario ha sido horrible. Ese discurso en que preocupa más el daño que puede hacer la denuncia al entorno en vez de preocupar la víctima… es GRAVÍSIMO. #yoveosalvame pic.twitter.com/fZtLQNv5jJ — WONDER ARAN 🏳️🌈 🏳️🌈💚💜🔻 (@tzantzi) September 15, 2021

“El discurso de esta persona es un peligro”, “cómo se puede permitir este discurso por parte de la cadena” o “¿es necesario que esta señora siga en televisión?” son algunos de los cientos de mensajes que se pueden leer en redes sociales.

Así pues, Paz Padilla se vio en la obligación de pedir perdón públicamente: “En ningún momento he dicho que no se denuncie este tipo de delitos”. Además, añadió: “Pienso que un abuso de ese tipo a un menor o a alguien de cualquier edad debe ser acusado y juzgado”.