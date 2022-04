El Rey Felipe y doña Letizia han contactado con Paz Padilla para invitarla al Palacio Real a causa del éxito que está teniendo su libro autobiográfico, ‘El humor de mi vida’, que también ha sabido adaptar al teatro. Así lo han comunicado los compañeros de ‘¡Hola!’. Y es que la expresentadora habría recibido una invitación real para acudir al almuerzo en homenaje al ganador del Premio Miguel de Cervantes que será celebrado en el Palacio Real.

Este evento tendrá lugar el próximo día 21 de abril en donde los Reyes de España, la gaditana, un grupo de escritores y editores y la ganadora del premio, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, por «ser capaz de plasmar su talento literario en una pluralidad de géneros», conversarán sobre este arte. Este encuentro supone para Paz un hito tras haber sido despedida de Mediaset. «Estoy a otras cosas», apuntó la también actriz.

«Me gusta mi vida, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo», dijo sobre lo ocurrido en ‘Sálvame’. Además, ya confesó en una entrevista que no tardará en encontrar otra cosa: «No me va a faltar el trabajo. Me da igual ser presentadora o fregar. Lo único que tengo claro es que voy a trabajar donde sea feliz. Hoy por hoy lo soy en el teatro».

De hecho, el teatro ha sido el puente que le ha llevado hasta Latinoamérica, viaje que ella mismo informó que había hecho a través de sus redes sociales. «Bueno. Acabo de aterrizar. Estoy en México. Vengo a reunirme con un empresario de teatro muy importante, el número 1, porque a ver si traemos El humor de mi vida aquí, a México». De esta forma, Paz Padilla está trabajando para que su obra cruce el charco y sea representada también en el país caribeño y luchar por conseguir también allí el éxito.