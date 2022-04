La presentadora y humorista, Paz Padilla, ha acudido a la presentación de ‘Cuando el corazón llora’, el nuevo libro que presenta su amiga, Tamara Gorro.

En dicho evento, la gaditana ha hablado abiertamente con la prensa, y como no podía ser de otra forma, ha sido preguntada sobre lo que opina actualmente del programa del que fue despedida hace unos meses, además de sus futuros proyectos tanto personales como profesionales.

La presentadora, quien se mostró muy cordial y amable con la prensa, respondió a estas cuestiones: “Yo no veo Sálvame ya, estoy apartada del mundo, en otra onda. Le agradezco muchísimo a Sálvame y a Telecinco el haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida” asegurando que les guarda un profundo cariño a los que fueron sus compañeros durante 13 años de su vida.

Sin embargo, la humorista parece tener su vida encauzada por otro camino: “Tengo una vida equilibrada y me gusta mi vida, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo”.

Lo cierto es que a la gaditana parece irla de perlas en el aspecto profesional, con una sonrisa de oreja a oreja respondía cuando la preguntaban por sus proyectos profesionales: “Estoy sin parar. Me voy de Barcelona con todo lleno, qué bonito. Tengo de nuevo fecha para volver a Barcelona y también tengo fecha para volver a Madrid, a Gran Vía, en septiembre. Y ahora gira. Me queda Valencia, Sevilla, Toledo, estoy en todos lados” comentaba en relación con la presentación de su libro, ‘El humor de mi vida’.

Además, ha confirmado que ya está trabajando en la producción de una segunda entrega, en la cual quiere seguir ayudando a la gente con sus palabras: «Hay muchas cosas que me he quedado sin decir. Espero que guste».

Asimismo, Paz Padilla no ha querido olvidarse de la persona más importante en su vida, su hija Ana Ferrer: “Tenemos un proyecto muy guapo para el verano. Lo que más me gusta en esta vida es rodearme de amor. Pasar tiempo con ella es lo que más me gusta en la vida porque pienso que la vida pasa muy rápido. Ella es lo más importante de mi vida, así que cada momento que vivo con ella, es un regalo”.