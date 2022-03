Paz Padilla ya predijo qué pasaría con Ion Aramendi tras marcharse de ‘Sálvame’. El periodista se marchó de la cadena en 2016 tras siete años como reportero en el programa de sobremesa.

La presentadora se convirtió en la protagonista de la semana tras su despido fulminante de Mediaset. Todo ello, viene precedido por la polémica bronca que tuvo la gaditana con Belén Esteban a causa de las vacunas. Telecinco lleva varios meses intentando sortear los problemas de audiencias con nuevos proyectos y muchas novedades.

Una de ellas es la llegada de Ion Aramendi, que regresa a la cadena como presentador de ‘Supervivientes 2022’ y sustituirá a Jordi González. El periodista regresa a la cadena donde inició su carrera. El vasco comenzó sus andaduras en la televisión en ‘Sálvame’, donde ejercía como reportero.

.@ionaramendi será el presentador del debate en la próxima edición de ‘Supervivientes’ https://t.co/20Rv4keVzp — Mediaset España (@mediasetcom) March 18, 2022

El comunicador dijo adiós a Mediaset y se marchó a la ETB para presentar su propio programa de tarde. “Me voy a presentar un magacín a ETB en septiembre. Tengo que dejar esta casa que ha sido la mía durante 7 años. Quiero dar las gracias a Raúl y Carlota que me contrataron y me dieron la oportunidad”, comentó el periodista en su despedida y que emocionó a muchos.

En aquel entonces, Paz Padilla supo que compañero volvería a su casa. “Esto no es un adiós. Es una puerta maravillosa que se te abre, una oportunidad porque tienes talento, porque vales. No sabemos si volverás a Telecinco, pero yo creo que volverás más grande, con más experiencia, con más peso. Aquí estaremos para recibirte de nuevo, no te olvides de nosotros”, le pidió la gaditana a Ion Aramendi.

Seis años después, estas palabras de la andaluza se han cumplido. El vasco regresa a Mediaset tras haber sido presentador en programas de éxito como ‘Mejor Contigo’ y ‘El Cazador’ en la 1 de Televisión Española. Además, el periodista es uno de los comunicadores mejor valorados de nuestro país.