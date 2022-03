Tamara Gorro entra en directo en ‘Viva la viva’ para contestar a Diego Arrabal y a José Antonio Avilés. La influencer ha explotado con varios colaboradores del programa y ha respondido tras escuchar sus declaraciones.

La joven utilizó sus redes sociales para mandar un importante mensaje a todos sus seguidores tras acudir al hospital. Tras acudir con sus hijos a un cumpleaños, la modelo contó en redes sociales que no se podía ni mover y aseguró que no tenía fuerzas ni siquiera para hablar.

«Desde que estoy malita, he perdido muchísimo peso. Intento comer, como, pero hay algo que me provoca el echarlo», explicó Tamara Gorro, que ha pasado de los 64 kilogramos hasta los 52. Tras hacerse eco esta noticia en ‘Viva la vida’ y Diego Arrabal se ha mostrado muy crítico con ella.

Tamara Gorro, muy dura contra Diego Arrabal: «Me acabas de dejar muy sorprendida» #VivaLaVida488 https://t.co/ewRgyn5Lhn — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 6, 2022

«Yo lo siento, pero de esta chica no me creo nada, lo siento», dijo el paparazzi, lo que provocó que la valenciana irrumpiera en el programa por teléfono. «Te respeto como profesional, pero me acabas de dejar muy sorprendida diciendo que no te crees nada de lo que me pasa porque es algo muy feo», aseguró la ex pretendiente de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’.

«A mí compartir mi vida en redes no me hace daño, son mi familia virtual, esto es algo mucho más serio que no se trata de estar un día bien y otro mal, es algo muy complicado y muy difícil de salir», se defendió la Tamara Gorro y también acusó a José Antonio Avilés de mentir sobre su vida.

«Yo lo siento, pero de ese señor no me creo nada. Tú has dicho por los platós y por los pasillos que en mi ruptura con el padre de mis hijos ha habido terceras personas y esa información no la has sacado de ningún sitio, es cosecha tuya, ningún otro colaborador lo ha dicho», sentenció la influencer.