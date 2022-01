Tamara Gorro no puede más. Tras anunciar hace unas semanas que Ezequiel Garay y ella se iban a dar un tiempo, tras más de 12 años juntos, la empresaria ha reaparecido en televisión para defender a su todavía marido.

Cansada de los rumores, ha decidido cortar por lo sano. ¿De qué manera? Entrando en directo en el programa ‘Viva la vida’, para defender a Ezequiel de todas las falsas acusaciones que se estaban vertiendo contra el ex futbolista. Una llamada que realizó entre lágrimas, pidiendo por favor que cesasen las informaciones falsas que tanto daño le estaban haciendo.

«Respeto vuestro trabajo cien por cien y el de todos los colaboradores. Nunca os voy a culpar de nada, porque sé cómo funciona este mundo. Por favor, estoy enferma. No le he hecho nada a esa persona que ha entrado, lo que ha contado es mentira. Mi marido es excepcional», expresó Tamara.

Tamara Gorro interviene en directo para negar unas delicadas afirmaciones sobre Ezequiel Garay 💥 #VivaLaVida471 https://t.co/Acy8g3nfZk — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 16, 2022

«Miles de matrimonios se toman un espacio. No siempre se tiene que terminar mal. No os lo digo a vosotros, pero estoy enferma y me quiero curar. Os lo pido, por favor, a la gentuza que se quiere subir al carro», añadió.

Aunque reconoce que se encuentra en un momento muy bajo, Tamara Gorro es consciente de que va a salir adelante. Sin embargo, este camino se le hace mucho más complicado con las informaciones falsas que lee o escucha a diario sobre su separación.

Más tarde, Tamara Gorro utilizó su cuenta de Instagram para volver a pedir respeto. En esta ocasión, la influencer estaba muy nerviosa y sin poder parar de llorar, pedía que dejasen de subirse ciertas personas “al carro”, asegurando que estaban haciéndole mucho daño, tanto a ella como a su familia. De esta forma, pedía un poco de compasión en un momento tan delicado para ella.