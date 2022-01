Anna Ferrer Padilla se ha sometido a una rinoplastia y ha mostrado el resultado a través de redes sociales. La influencer se ha mostrado orgullosa por esta decisión y por cómo está quedando su nariz.

La joven anunció a través de una serie de “stories” en Instagram que se había sometido a una rinoplastia. La hija de Paz Padilla ya había manifestado en más de una ocasión su deseo de operarse. “Al final me he decidido”, ha celebrado la empresaria.

La influencer había abandonado sus redes sociales durante dos días, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, Anna Ferrer ha publicado una imagen donde aparece con la férula. «Me he hecho una rinoplastia. Es algo que siempre tenía en mente», ha dicho Anna Ferrer.

Muy feliz de haberse decidido por la operación, la joven ha querido agradecer a sus seguidores las atenciones que le están dando. Además, la hija de Paz Padilla ha desvelado los primeros planes que tiene pensado hacer en cuanto salga de la clínica. «Mi madre me ha llevado a comer por ahí. No llevaba ni 24 horas desde que me había operado. Lo que me gusta una terracita, no lo puedo evitar».

«Gracias por preocuparos por mí y perdonarme por haber estado desaparecida”, ha añadido Anna Ferrer, afirmando que la operación, que tuvo lugar el pasado lunes, fue por un motivo meramente estético. «Ya me conocéis, estaba muy nerviosa y preferí no pasarme por aquí», comentó la influencer.

Iván Martín, novio de la empresaria, ha estado junto a ella en todo el proceso de la operación. La hija de Paz Padilla ha reconocido que este tiempo que se ha tomado alejada de las redes sociales ha sido muy necesario para su recuperación. La joven siempre se ha caracterizado por su naturalidad y porque siempre habla abiertamente con sus seguidores.