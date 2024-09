Paquita tiene que parar los pies a su cita de ‘First Dates’: «Este señor corre mucho»

Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a sus participantes a encontrar a su persona ideal. Un encuentro televisivo donde dos desconocidos, en la mayoría de las ocasiones, tienen una cita tras haberse sometido a un test de compatibilidad. De esta manera, y con ganas de vivir la experiencia de primera mano, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como José. El soltero madrileño, de 87 años, se presentó en el formato con el objetivo de encontrar a una compañera de vida. Lleva sin pareja tres años, por lo que considera que ya va siendo el momento de volver a conocer a alguien.

Al parecer, José estuvo casi toda su vida al lado de su ex mujer. Pero, sin verlo venir, terminó con él. Una ruptura que le terminó pasando factura. «Ella me dijo que se había cansado. No he sabido nunca el motivo de la separación, ni lo voy a saber, solo que se había cansado, pero no dijo nada más», confesó el participante. Por lo tanto, minutos después, el equipo de Cuatro le presentó a la soltera que se convertiría en su cita. Paquita, una mujer madrileña, de 80 años, que se presentó en el programa como una persona con espíritu joven. «Para mis los 80 no están, los tengo y bendito sea Dios que me ha dejado vivir hasta aquí», dijo.

El primer encuentro entre la pareja de solteros fue muy acertado. Pues, José no pudo evitar su entusiasmo al conocer a Paquita. «Su imagen me ha impactado», confesaba con ilusión. Carlos Sobera fue el encargado de llevar a los comensales hasta la mesa del restaurante. Un encuentro donde ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor.

Así pues, uno de los primeros temas en salir a la luz fue el de la separación de José. «Me enteré por la información del abogado de ella. Me pegó el palo más grande de mi vida. Yo estaba enamorado de verdad y no iba buscando un final. Me casé con 25 años, ella tenía 20», contaba el soltero.

«A estas alturas, una separación tiene que ser muy dura», comentaba la soltera. Lejos de dejarlo ahí, el participante le contó a su cita que hace cinco meses tuvo que hacer frente al fallecimiento de uno de sus hijos. «Eso es muy doloroso. Los hijos no deberían faltar antes que los padres. Eso nunca», señalaba emocionada, Paquita.

Asimismo, la velada fue transcurriendo y la participante no pudo evitar quedarse de piedra al saber la edad de su cita. «No aparentas tanto», le dijo. «Hay muchos que no se creen mi edad, me preguntan por las arrugas. Y es verdad que no tengo. Me río y no me salen», explicaba José. La cita iba marchando muy bien, pero había ciertos aspectos que a Paquita no le gustaban de José.

Uno de ellos es que el soltero tenía la intención de encontrar a alguien con la que convivir en su casa y en una residencia en un futuro. «Tener ese pensamiento de que lo próximo es una residencia…», comentaba ella. «Yo ya no puedo solo y personas cercanas me han recomendado que tenía que rehacer mi vida. Tú conmigo no vas a tener nunca problema. Mi casa es mía», le dejaba claro él.

Paquita en First Dates: «Lo que quiere es una persona que le acompañe al médico, que le lleve y que le cuide»

«Lo que quiere es una persona que le acompañe al médico, que le lleve y que le cuide», manifestaba molesta la soltera. Posteriormente, las gemelas de First Dates se acercaron a la mesa para preguntarles si la velada iba marchando bien. Una cuestión que José respondió de manera tajante. «Podemos llamar al cura», dijo él.

«A tanto no. ¿Dónde vas? Párate», le respondió Paquita. Al concluir el encuentro, en la decisión final, el participante sí quiso seguir conociendo a Paquita. De hecho, estaba tan encantado con ella que no dudó en pedirle a Matías que fuera su padrino. «Este señor corre mucho», exclamó la soltera. Por ello, y alegando que tenían gustos muy diferentes, Paquita rechazó querer tener una segunda cita.