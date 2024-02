Pablo Motos, contundente con María Hervás en ‘El Hormiguero’: «¿Has venido a reñirme?»

Tras la visita de las hermanas Pombo el lunes, El Hormiguero ha cambiado a las influencers por dos actrices como María Hervás y Teresa Riott. Ambas han acudido para promocionar con Pablo Motos la segunda temporada de la serie El Inmortal, que se estrenará en Movistar Plus+ el próximo 22 de febrero.

Teresa, conocida por su papel en la serie Valeria -todo un éxito de Netflix-, ha debutado como invitada del programa. En cambio, para María ya van unas cuentas y en todas ellas ha dejado claro su buen humor y la conexión que tiene con el presentador del programa.

María Hervás y Teresa Ríott nos presentan “El Inmortal”, la serie que llega a @MovistarPlus este jueves #HervásRiottEH pic.twitter.com/md0jqdEZIh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 20, 2024

Debido a que ya fue al plató para hablar de la primera temporada de esta serie, aprovechó para recordarle algo de lo que pasó en el pasado. «Y que no te pase lo que te pasó con la primera, que te la empezaste a ver por el capítulo dos. Acuérdate, y dijiste ‘qué raro empieza, pero me entretiene’. Seguiste y luego ya te fuiste al uno», le ha lanzado. Motos no se ha callado y le ha preguntado a qué iba al programa: «¿Has venido a reñirme?».

Para demostrar que había estudiado, el valenciano ha querido preguntar temas concretos sobre la serie: «Para quien no conozca la serie, cuenta la historia de los Miami, que eran los que controlaban el tráfico de cocaína en Madrid en los 90. María, empiezo contigo. La primera temporada terminó con José Antonio, el líder, en coma y sin una pierna, así acaba la primera. Eso es un final y no lo de Los Serrano».

Noche de Broncas para Pablo Motos

«Muy buen spoiler», le ha respondido Teresa después de que desvelase el final a los espectadores que todavía no hayan visto todavía la primera. Trancas y Barrancas, que estaban escondidas bajo la mesa, han salido para recordarle a Pablo que no estaba teniendo una buena noche: «Otra bronca».

María ha contado algunos detalles para animar a los espectadores a ver la segunda temporada de la serie: «Hay una parte que sucede en México y las mujeres cogen mucho peso en esta temporada, pero no siempre toman buenas decisiones. Son solo seis capítulos, así que había que concentrar todo lo que tuvieron los ocho capítulos de la primera, en cuanto a velocidad, sexo, violencia… en solo seis capítulos. ¡Vamos a quemar Madrid!».

El curioso método de María Hervás para pedir que se cumplan los deseos

El ritual de María Hervás y su madre 😂 #HervásRiottEH pic.twitter.com/7FrQK0MTTH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 20, 2024

«Mi madre y yo le pedimos una vez un deseo a la luna llena haciéndole un calvo en medio de la vía pública y se me cumplió. A mí se me cumplen siempre los deseos, debe ser que tiro a lo bajo», ha explicado a Pablo Motos.

¿De qué trata la serie El Inmortal?

Cuenta la vida del líder de la banda Los Miami, que llegó a controlar la noche madrileña en la década de los 90. En su mejor momento llegaron a tener el poder en el mundo de la droga gracias a que la gran mayoría de locales de la capital contaba con sus porteros como encargados de la seguridad.

En esta segunda temporada, José Antonio -protagonista de la trama y personaje al que da vida Álex García- empieza a perder el control de todo su imperio cuando uno de los suyos le traiciona. En ese momento comienza una lucha de poder en la que habrá muertes y muchos incidentes para recuperar el reinado.