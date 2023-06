Pablo Alborán deja sin palabras a sus seguidores con un espectacular reto

El pasado viernes 26 de mayo fue un día cargado de novedades musicales, entre ellas, el nuevo tema de Pablo Alborán. El artista sorprendió a sus seguidores al lanzar al mundo lo que podría catalogarse como una de las colaboraciones musicales más esperadas de los últimos tiempos.

De la mano de CKay y Leo Rizzi, el malagueño publicó 4U remix, una canción cuyo resultado no ha podido ser mejor. De hecho, y con el objetivo de hacer de este lanzamiento uno por todo lo alto, el artista publicó también el videoclip oficial del single. Pero, lejos de dejarlo ahí, Pablo Alborán ha animado a sus seguidores a unirse a él con el nuevo challenge de TikTok.

Tras publicar un video bailando al ritmo 4U remix, el artista ha animado a sus fans a seguir sus pasos de baile y a compartirle el resultado de sus videos. «El remix de #4U tenía que tener challenge sí o sí. ¿quién se anima?», escribió junto a la publicación. Un reto que ha sido aceptado por sus seguidores, quienes no han tardado en dar rienda suelta a todo el arte que ellos también albergan.

«A ver 1,2,3. Me tocará ver los trends hasta aprender los pasos. Amo verte feliz», «¡Cuando acabe exámenes lo intento! Que esto me va a llevar tiempo» o «Me encanta! pero ni de broma me sale igual», son algunos de los comentarios que los fans de Pablo Alborán le han dejado en la publicación.

Una serie de videos que han sido vistos por el malagueño y por los que ha reaccionado. Encantado siempre con el apoyo de su público, el artista no ha dudado en agradecer el gesto y ha publicado algunos de ellos en sus stories de Instagram.