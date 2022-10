Ozuna estrena ‘Te pienso’, un tema que habla de Shakira y Gerard Piqué

A tan solo unos días del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Ozuna ha sorprendido a sus fans con la publicación de su nuevo single, una canción titulada Te pienso, que se convierte en el último adelanto de las canciones que estarán incluidas en el disco del puertorriqueño.

Se trata de una canción que ha dado mucho que hablar, debido a uno de los fragmentos de su letra en el que Ozuna hace referencia a la ruptura de Shakira y Gerard Piqué tras 11 años de relación. Un fragmento que como era de esperar, no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre Ozuna y Shakira revolucionaron a todos sus fans tras salir a la luz unas imágenes en las que aparecían juntos en Manresa, con motivo de la grabación de un videoclip para su primera colaboración, Monotonía. Una canción que verá la luz próximamente.

🔥 | Ozuna cita Shakira e Piqué em sua nova música, chamada “Te Pienso”. “É que esquecer você parece não ter fim, como a Piqué gritam “Shaki” até no meio do mar, parece que teu nome vai se tatuar em meu coração, bom momento que não posso apagar.” pic.twitter.com/u2lK3ZAfXz — Shakira Brasil (@Shakira_Brasil) October 4, 2022

A pesar de que aún habrá que esperar para escuchar esta colaboración, Ozuna ha sorprendido al incluir un fragmento dedicado a Shakira y al futbolista en su nuevo single, un tema en el que además ha recuperado el sonido de sus inicios.

La nueva canción de Ozuna habla de los recuerdos que aparecen de repente con alcohol de por medio o de fiesta, sobre esa persona que ya no está en nuestra vida pero que aún no hemos conseguido olvidar. Una canción en la que nos encontramos con una estrofa que no ha pasado desapercibida.

“Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan: ‘Shaki’ hasta en el medio del mar», canta Ozuna a mitad de la canción. Una frase que como era de esperar, ha dado mucho que hablar a través de las redes sociales.