El pasado lunes 27 de noviembre pudimos disfrutar de la esperadísima Gala 1 de OT 2023. Por lo tanto, 16 jóvenes se subieron al escenario del concurso musical para hacernos disfrutar de unas actuaciones verdaderamente espectaculares. Aun así, cuatro fueron los concursantes que se propusieron para abandonar la Academia.

Álex Márquez fue salvado por los profesores, mientras que Denna por sus compañeros. De esta forma, Suzete y Lucas se convertían en los primeros nominados de OT 2023. Esta semana, los dos defenderán en solitario el tema que han escogido para tratar de mantener su plaza en la Academia más famosa de la televisión.

El resto, continuarán trabajando en parejas. Todos ellos aprovecharán al máximo esta nueva semana y tratarán de aprender todo lo que sea necesario para conseguir sorprender al jurado, a los profesores y a la audiencia. Estas son las canciones que se interpretarán en la Gala 2 de OT 2023 que disfrutaremos el próximo lunes 4 de diciembre.

🏃🏻‍♀️ ¡CORREEEEE! 💨 ¡Que empieza el REPARTO DE TEMAS de la Gala 2 de #OT2023! 😱 ¿Tenéis ganas de conocer el REPERTORIO? 🔴 ¡Síguelo en DIRECTO! 👉🏻 https://t.co/XXH6qGkG77 #OTDirecto28N 💙✨ — Operación Triunfo (@OT_Oficial) November 28, 2023

Reparto de temas de la Gala 2 de OT 2023

CANCIÓN GRUPAL

Alright, de Supergrass

NOMINADOS:

Suzete: A Song For You, de Leon Russell

Lucas: Dígale, de David Bisbal

RESTO DE TEMAS:

Juanjo y Cris: Leave the door open, de Bruno Mars

Martin y Paul: Little Green Bag, de George Baker Selection

Álex y Violeta: Quiero decirte, de Abraham Mateo y Ana Mena

Álvaro y Denna: El fin del mundo, de La La Love You

Ruslana, Chiara y Bea: Walk Like an Egyptian, de The Bangles

Omar, Salma y Naiara: Se Fue, de Laura Pausini