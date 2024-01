‘OT 2023’ anuncia sus invitados bomba para hoy (jurado y actuación) para la Gala 6

Esta noche tendrá lugar la Gala 6 de OT 2023, en la que los concursantes defenderán la actuación que han estado preparando durante la semana. Cada lunes, las galas del talent cuentan con un miembro del jurado especial y una actuación de artistas invitados. El programa ya ha anunciado a través de sus redes sociales quiénes serán los artistas que acudirán a la gala de esta noche.

El cuarto miembro del jurado que se encargará de valorar las actuaciones de los «triunfitos» junto a Buika, Cris Regatero y Pablo Rouss será Edurne, la ex concursante del talent. Y es que la madrileña vuelve esta noche al plató del programa que le lanzó al estrellato y lo hará 9 años después de su paso por el concurso en el que quedó en sexta posición.

Llegó el #LunesDeOT para animarte la vuelta de las navidades 👏

Porque se viene una #OTGala6 increíble con @Edurnity como jurado invitada y @veintiuno_music como actuación musical especial 😍 #OTDirecto8E #OT2023 pic.twitter.com/NJVrPkpWZu — Prime Video España (@PrimeVideoES) January 8, 2024

También conocemos los artistas que actuarán esta noche en la Gala 6. Se trata de Veintiuno el grupo de música que escribió una de las canciones que han cantado los concursantes. Juanjo y Paul cantaron su canción La Vida Moderna, una actuación que fue de las favoritas del público en la pasada gala, pero a la que el jurado le vio algunos fallos. De hecho, por esa actuación, Paul quedó nominado y se jugará su puesto en el concurso esta noche.

Como curiosidad, no es la primera vez que Edurne y Chiara, la concursante menorquina, coinciden. La joven concursó en Got Talent España, donde la cantante es jurado. No solo concursó, sino que en su audición le otorgaron el pase de oro a la final. Ahora, un tiempo después, la joven y la artista se reúnen, esta vez en un programa tan especial para ambas.

Edurne y Risto Mejide le dieron el pase de oro a Chiara en Got Talent. Ambos han sido parte de OT. Una fue concursante y hoy vuelve como jurado. Se cierra el ciclo. Chiara cruza la pasarela hoy. #OTDirecto8E pic.twitter.com/KXNnZUh7Vq — Eh. (@nunchi_3) January 8, 2024

Esta noche conoceremos el concursante que abandonará la academia de OT 2023 y a los nominados de la semana, quienes tendrán que luchar por su puesto en el concurso.