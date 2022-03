Además de destacar por lo gran artista que es, Omar Montes se ha vuelto un veterano en lo que concierne participar en varios concursos en televisión. Quien fuera participante de otros reality como ‘Gran Hermano VIP’, ‘Supervivientes’ o de jurado en otro como ‘Idol Kids’, se ha atrevido a participar en la segunda edición de ‘El Desafío’, lo que supone un nuevo reto para el artista.

El próximo viernes 11 de marzo arranca una nueva entrega que promete mucha más emoción, espectáculo y tensión en las pruebas a las que los participantes se someterán semanalmente.

En la pertinente rueda de prensa, que tuvo lugar el pasado miércoles con motivo de la presentación oficial de esta nueva edición, conocimos más detalles sobre lo que nos espera en esta nueva entrega: “Tenemos muchísimas pruebas nuevas. Yo creo que el 80% de las pruebas que hay en esta edición son nuevas. La verdad es que, hemos incorporado muchas novedades, como mucho humor” comentaba uno de los principales organizadores del concurso, Jorge Salvador.

Segundo protagonista de «EL DESAFÍO 2″🤸🤸

OMAR MONTES

Y yo me pregunto.

¿Podrá con los retos a los que se va a enfrentar??????

El VIERNES, EN A3, A LAS 22 H 🕙#YoMeRebelo9M pic.twitter.com/wH8doh4yTD — Yolanda (@yodomenech) March 9, 2022

Entre las caras que participarán, tenemos humoristas, actrices, influencers y también cantantes. Omar Montes no dudó en convertirse en un nuevo concursante de esta temporada, aunque ha confesado que ha tenido que dejarse todo en los ensayos: “Había que echar muchas horas de ensayos porque todos queríamos ganar”.

Además, ha confesado cómo este ha sido uno de los programas de televisión más complicados en los que ha participado, afirmando que en una de las pruebas que puso su salud en peligro: “En una de las pruebas cuidado eh. Y la gente lo verá, que ahora estamos con las risas, pero…” comentaba el intérprete de ‘Alocao’.

Asimismo, el propio Jorge Salvador, tomó la palabra para ensalzar la participación y entrega del artista: “Aquí te has jugado muchas cosas, el físico y también te has jugado profesionalmente tu voz. Has demostrado que eres un gran cantante” a lo que seguidamente Omar levantaría las risas de sus compañeros al mencionar su pequeño secreto: “Claro, es que me habéis hecho cantar sin autotune, y eso para mí cuidado. Y nadie lo había conseguido hasta día de hoy”.