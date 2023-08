Muere Simon Carlyle, creador de la serie ‘Two Doors Down’, a los 48 años

Los fans de Two Doors Down lloran la pérdida de una de las piezas clave del equipo de la producción, Simon Carlyle. El escritor y productor de origen británico ha fallecido a los 48 años. Una triste e inesperada noticia que ha sido comunicada por su representante, Amanda Davis.

A través de una nota a la agencia de noticias PA Media, la cual ha sido compartida por diversos medios ingleses, Davis ha comunicado la noticia. «Lamento inmensamente confirmar que Simon Carlyle ha muerto a la edad de 48 años», comenzó escribiendo. «Simon era una persona maravillosa y gran talento para la comedia», ha continuado.

#twodoorsdown S7

Cathy and Michelle’s last night…..for now 😉 @ArabellaWeir @MrGoslingFuller pic.twitter.com/Cqiz7xVkn6

— Simon Carlyle (@Simoncarlyle) July 20, 2023