Muere Randy Meisner, cofundador de The Eagles, a los 77 años

El mundo de la industria musical está de luto. Randy Meisner, uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo, ha muerto a los 77 años. El cantante, bajista y cofundador de The Eagles ha fallecido como consecuencia de una serie de complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Como no podía ser de otra manera, estamos ante una noticia que ha generado una enorme conmoción. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo estábamos ante uno de los músicos más queridos para varias generaciones, que ha marcado a millones de personas en muchos rincones del mundo.

La triste noticia del fallecimiento de Randy Meisner se ha dado a conocer a través de un comunicado que ha sido compartido en la página oficial de The Eagles. Entre otras cuestiones, no dudaron un solo segundo en especificar que la muerte del bajista se produjo en la noche del pasado miércoles 26 de julio.

En este comunicado, también se puede leer el siguiente mensaje: “Randy fue una parte integral de The Eagles y contribuyó decisivamente al éxito inicial de la banda”. Por si fuera poco, se añadió algo más: “Su registro vocal era asombroso, como queda patente en su balada característica, Take It to the Limit”.

Sin duda, estamos ante una de las canciones míticas de la banda. Una canción que ha quedado grabada a fuego en los corazones de miles de personas que amaban la música de The Eagles, pero también para aquellos que no. Todo un himno que será difícil de olvidar, al igual que todo el legado que nos deja nuestro querido Randy Meisner. Descanse en paz.