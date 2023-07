Muere Bo Goldman, el guionista de ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’

Luto en el mundo del cine al conocerse la triste noticia de la muerte de Bo Goldman, uno de los guionistas más exitosos de la historia. En su carrera queda para el recuerdos obras maestras como Alguien voló sobre el nido del cuco y Esencia de mujer.

Ha sido su yerno, el director de cine Todd Field, el que ha confirmado a la revista Variety su fallecimiento en California a la edad de 90 años. Está considerado uno de los grandes de la historia del cine, habiendo logrado dos premios Oscar por su trabajo.

R.I.P. to Academy Award-winning screenwriter, Bo Goldman.

Goldman won two Oscars for his work, including Best Screenplay – Written Directly for the Screen for Jonathan Demme’s hit comedy, MELVIN AND HOWARD, the Opening Night selection of #NYFF18 in 1980. pic.twitter.com/NvuLHDaHBd

— New York Film Festival (@TheNYFF) July 26, 2023